Появилась новая теория о причинах нагрева океанов

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Сиднейского технологического университета представили новую теорию, которая освещает феномен ускоренного нагрева океанов через призму квантовой физики. Результаты их работы были опубликованы в журнале Journal of Physics Communications.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Согласно предложенной модели квантовой тепловой физики, энергия, накопленная в океанах, включает не только традиционное тепло, но и уникальные квантовые формы энергии. Эти квантовые формы представлены гибридными парами фотонов, которые активно взаимодействуют с колеблющимися молекулами воды, что способствует дополнительному накоплению энергии и повышению температуры океанов.

Для проверки гипотезы исследователи провели анализ температурных данных океанов за последние 70 лет. В процессе исследования особое внимание было уделено взаимодействию тепловой и квантовой энергии с солнечным излучением и влиянию парниковых газов. Работа была основана на сложных физических моделях и симуляциях.

Исследование выявило, что до 1960 года океаны поддерживали устойчивость благодаря сбалансированному взаимодействию между дневным прогревом и ночным остыванием. Однако с ростом концентрации парниковых газов дополнительная энергия из атмосферы нарушила это равновесие, что привело к увеличению как дневного, так и ночного накопления тепла. В результате была зафиксирована рекордная средняя температура поверхности моря на уровне 21,1 градуса Цельсия.

Данные исследования подчеркивают важность учёта квантовой энергии в климатических моделях. Традиционные подходы, ориентированные исключительно на тепловую динамику, не способны обхватить все факторы, влияющие на повышение температуры океанов. Новая модель может быть использована для разработки технологий в области энергетики с учетом изменений климата.

Уточнения

Парнико́вые га́зы — газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким поглощением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах.

