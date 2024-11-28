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Появилась новая теория о причинах нагрева океанов

2:05
Наука

Учёные из Сиднейского технологического университета представили новую теорию, которая освещает феномен ускоренного нагрева океанов через призму квантовой физики. Результаты их работы были опубликованы в журнале Journal of Physics Communications.

Океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Согласно предложенной модели квантовой тепловой физики, энергия, накопленная в океанах, включает не только традиционное тепло, но и уникальные квантовые формы энергии. Эти квантовые формы представлены гибридными парами фотонов, которые активно взаимодействуют с колеблющимися молекулами воды, что способствует дополнительному накоплению энергии и повышению температуры океанов.

Для проверки гипотезы исследователи провели анализ температурных данных океанов за последние 70 лет. В процессе исследования особое внимание было уделено взаимодействию тепловой и квантовой энергии с солнечным излучением и влиянию парниковых газов. Работа была основана на сложных физических моделях и симуляциях.

Исследование выявило, что до 1960 года океаны поддерживали устойчивость благодаря сбалансированному взаимодействию между дневным прогревом и ночным остыванием. Однако с ростом концентрации парниковых газов дополнительная энергия из атмосферы нарушила это равновесие, что привело к увеличению как дневного, так и ночного накопления тепла. В результате была зафиксирована рекордная средняя температура поверхности моря на уровне 21,1 градуса Цельсия.

Данные исследования подчеркивают важность учёта квантовой энергии в климатических моделях. Традиционные подходы, ориентированные исключительно на тепловую динамику, не способны обхватить все факторы, влияющие на повышение температуры океанов. Новая модель может быть использована для разработки технологий в области энергетики с учетом изменений климата.

Уточнения

Парнико́вые га́зы — газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким поглощением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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