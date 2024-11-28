Как загрязнение воздуха становится причиной смерти 1,5 миллионов человек в год?

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Загрязнение атмосферы, вызванное пожарами, ежегодно забирает полтора миллиона жизней по всему миру, при этом подавляющее число жертв приходится на развивающиеся страны. Данные были опубликованы в журнале The Lancet.

Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal пожар

Каждый год 450 000 смертей связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вызванными дымом от пожаров, в то время как 220 000 жертв обусловлены респираторными недугами, возникающими по той же причине. В итоге, загрязнение воздуха от как неконтролируемых, так и запланированных поджогов, таких как сельскохозяйственные выжигания, приводит к полтора миллионам летальных исходов.

Более 90% всех случаев смерти зафиксированы в странах с низкими и средними доходами, а почти 40% жертв принадлежат государствам субсахарской Африки. На первом месте находится Китай.

Исследователи предупреждают, что с усугублением климатических изменений ожидается рост числа летальных исходов, так как это приводит к увеличению частоты и интенсивности лесных пожаров.

Авторы работы акцентируют внимание на том, что наибольшее воздействие ощущают развивающиеся страны, несмотря на их незначительный вклад в процесс глобального потепления. Жители этих регионов часто лишены доступа к средствам защиты, таким как очистители воздуха и защитные маски, а также возможности эвакуации.

Это исследование было опубликовано на фоне объявления чрезвычайной ситуации в Эквадоре в связи с лесными пожарами, уничтожившими свыше 10 000 гектаров территории, и призывает людей более ответственно относиться к окружающей природе.

Уточнения

Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных.

