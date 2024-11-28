Как загрязнение воздуха становится причиной смерти 1,5 миллионов человек в год?

Загрязнение атмосферы, вызванное пожарами, ежегодно забирает полтора миллиона жизней по всему миру, при этом подавляющее число жертв приходится на развивающиеся страны. Данные были опубликованы в журнале The Lancet.
Каждый год 450 000 смертей связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вызванными дымом от пожаров, в то время как 220 000 жертв обусловлены респираторными недугами, возникающими по той же причине. В итоге, загрязнение воздуха от как неконтролируемых, так и запланированных поджогов, таких как сельскохозяйственные выжигания, приводит к полтора миллионам летальных исходов.
Более 90% всех случаев смерти зафиксированы в странах с низкими и средними доходами, а почти 40% жертв принадлежат государствам субсахарской Африки. На первом месте находится Китай.
Исследователи предупреждают, что с усугублением климатических изменений ожидается рост числа летальных исходов, так как это приводит к увеличению частоты и интенсивности лесных пожаров.
Авторы работы акцентируют внимание на том, что наибольшее воздействие ощущают развивающиеся страны, несмотря на их незначительный вклад в процесс глобального потепления. Жители этих регионов часто лишены доступа к средствам защиты, таким как очистители воздуха и защитные маски, а также возможности эвакуации.
Это исследование было опубликовано на фоне объявления чрезвычайной ситуации в Эквадоре в связи с лесными пожарами, уничтожившими свыше 10 000 гектаров территории, и призывает людей более ответственно относиться к окружающей природе.
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