Дефицит бюджета тормозит запуск российских космонавтов на Луну

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

На Конгрессе молодых ученых в Сириусе советник генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олег Горшков сообщил, что полет российских космонавтов на Луну откладывается.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain Выход в открытый космос

Причина переноса — отсутствие финансирования для разработки сверхтяжелой ракеты-носителя, необходимой для реализации пилотируемых миссий. Отсрочка запуска в значительной мере обусловлена ограничениями в бюджете, что делает задачу создания такой ракеты временно невозможной.

Это заявление прозвучало на заседании, посвященном будущему космических исследований в России, где обсуждалось, станет ли космос драйвером для научно-технологического прогресса страны.

Уточнения

Космона́вт — человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте.



Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

