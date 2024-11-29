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Дефицит бюджета тормозит запуск российских космонавтов на Луну

0:44
Наука

На Конгрессе молодых ученых в Сириусе советник генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олег Горшков сообщил, что полет российских космонавтов на Луну откладывается.

Выход в открытый космос
Фото: Роскосмос is licensed under public domain
Выход в открытый космос

Причина переноса — отсутствие финансирования для разработки сверхтяжелой ракеты-носителя, необходимой для реализации пилотируемых миссий. Отсрочка запуска в значительной мере обусловлена ограничениями в бюджете, что делает задачу создания такой ракеты временно невозможной.

Это заявление прозвучало на заседании, посвященном будущему космических исследований в России, где обсуждалось, станет ли космос драйвером для научно-технологического прогресса страны.

Уточнения

Космона́вт — человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте.

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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