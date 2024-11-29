Дефицит бюджета тормозит запуск российских космонавтов на Луну

На Конгрессе молодых ученых в Сириусе советник генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олег Горшков сообщил, что полет российских космонавтов на Луну откладывается.
Причина переноса — отсутствие финансирования для разработки сверхтяжелой ракеты-носителя, необходимой для реализации пилотируемых миссий. Отсрочка запуска в значительной мере обусловлена ограничениями в бюджете, что делает задачу создания такой ракеты временно невозможной.
Это заявление прозвучало на заседании, посвященном будущему космических исследований в России, где обсуждалось, станет ли космос драйвером для научно-технологического прогресса страны.
Космона́вт — человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.