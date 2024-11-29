Россия запустит станцию для исследования Луны в 2027 году

Запуск станции "Луна-26" запланирован на сентябрь 2027 года, с возможностью переноса на октябрь, сообщил генеральный директор Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина Дмитрий Яременко.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Ripamonti, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Луна

Миссия "Луна-26" предполагает проведение комплексного исследования Луны с орбиты, включая изучение рельефа, состава поверхности, внутренней структуры и плазменного окружения. Полученные данные помогут создать универсальную карту Луны, которая станет основой для будущих миссий.

За "Луной-26" последует запуск станции "Луна-27", которая совершит посадку в районе южного полюса Луны. На этом месте планируется строительство международной лунной станции.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.



Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

