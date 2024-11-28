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Физкультура может увеличить продолжительность жизни на 11 лет

1:20
Наука

Исследование, проведенное учеными Гриффитского университета, показало, что если бы каждый житель США был так же активен, как лучшие 25% населения, люди старше 40 лет могли бы прибавить пять лет к своей жизни.

Бег
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бег

Это открытие основано на данных, полученных с помощью акселерометра, который позволил точнее измерить физическую активность населения, в отличие от предыдущих исследований, основанных на опросах. Результаты показали, что самые активные 25% людей имеют на 73% меньше риск умереть, чем наименее активные. Особенно значительный эффект заметен у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни: прогулка на один час может добавить шесть дополнительных часов жизни.

По словам ведущего исследователя профессора Леннера Вермана, для наименее активной группы увеличение активности до уровня самых активных людей может увеличить продолжительность жизни на 11 лет. Это подчеркивает важность повышения физической активности и пересмотра национальных рекомендаций по физическим нагрузкам.

Ученые подчеркивают, что активность столь же важна для здоровья, как и отказ от курения, поскольку она снижает риски заболеваний сердца, инсульта и ряда раков.

Уточнения

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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