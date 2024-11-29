Российские автомобили получат защиту от киберугроз в 2024 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В январе 2024 года стартует пилотный проект по созданию кибербезопасных решений для российских автомобилей.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Vesta и Владимир Путин

В рамках программы, организованной АО "Глонасс", ФГУП "НАМИ" и "НПП "Гамма", будут тестироваться новые системы защиты данных и предотвращения взломов.

Проект продлится семь месяцев, и его целью является улучшение безопасности автомобилей, защита телематических данных и предотвращение утечек информации за границу. Для тестов будут использованы четыре автомобиля с российскими сим-картами "Глонасс" и модулями для передачи данных, сообщает Хайтек.

Эксперты, включая специалистов "Лаборатории Касперского" и Positive Technologies, будут работать над обеспечением киберзащиты. Также рассматриваются проблемы зависимости российского автопрома от западных технологий, особенно после ухода европейских автопроизводителей.

Внедрение новых систем безопасности потребует значительных затрат, но это затронет лишь небольшой процент от общего объема продаж новых автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Кибервойна (англ. cyberwarfare) — противоборство (война) и противостояние в кибернетическом пространстве (киберпространстве), в том числе компьютерное противостояние в Интернете, одна из разновидностей информационной войны.

