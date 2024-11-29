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В Китае нашли огромные черепа таинственного вида людей

1:28
Наука

В Китае археологи обнаружили останки неизвестного ранее вида древних людей, которые, по предварительным данным, вымерли около 200 тысяч лет назад.

Могила шаманки
Фото: Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Могила шаманки

На стоянке Сюцзяяо, расположенной в Китае, были найдены скелеты 16 особей, которые, вероятно, принадлежат виду Homo juluensis, или "человек с большой головой". Эти люди отличались от других гоминидов значительно большими черепами, объем которых достигал 1600-1700 см³, в то время как у Homo sapiens он составляет 1300 см³.

Исследования показали, что у них были огромные зубы, и, хотя размер головы был больше, это не свидетельствует о наличии более высоких умственных способностей. Археологи также нашли каменные орудия труда и кости животных, что указывает на то, что эти люди охотились на диких лошадей и использовали их мясо и шкуры. Предполагается, что Homo juluensis жили в условиях ледникового периода и объединялись в небольшие группы, что, вероятно, делало их уязвимыми перед природными катастрофами.

Интересно, что найденный вид имеет схожие черты с денисовцами, особенно в строении зубов. Однако, как считают учёные, Homo juluensis вымерли, а их генетический след мог частично быть передан предкам современных людей.

Уточнения

Че́реп (лат. cranium) — костная или хрящевая часть головы у позвоночных животных, каркас головы, защищающий от повреждения наиболее уязвимые органы и служащий местом прикрепления её мягких тканей.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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