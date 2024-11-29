В Ирландии найден инжир, возраст которого превышает 2000 лет

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Археологи в Ирландии обнаружили невероятно редкий обугленный инжир, возраст которого составляет более 2000 лет. Этот фрукт был найден в ходе раскопок на севере Дублина, в районе Драман, который был важным торговым постом Римской империи.

Фото: Arkeonews by Historic England, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древний инжир

Важность находки заключается не только в её редкости, но и в том, что инжир до этого момента не был найден в Ирландии. Древний плод является примером экзотического фрукта, который мог быть частью торговых маршрутов Рима, охватывавших большую часть Европы и Северной Африки.

Руководитель раскопок, археолог Кристин Бейкер, подчеркнула, что это открытие помогает лучше понять торговые связи того времени, в том числе потребление экзотических продуктов в Ирландии. Среди других находок археологов — керамика, металлические предметы и остатки пищи, которые сохранились благодаря обгоревшему состоянию. Исследования также подтвердили, что римляне не только торговали товарами, но и вносили элементы своей культуры и образа жизни в отдаленные регионы, такие как Ирландия.

Это открытие добавляет важные штрихи в картину исторического взаимодействия между Римской империей и регионами, с которыми она не имела прямой политической связи.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.



Ирла́ндия (ирл. Éire МФА: , англ. Ireland МФА: ; в международной практике часто используется название Респу́блика Ирла́ндия для отличия от Северной Ирландии) — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия.

