Учёные подслушали загадочные звуки морских обитателей

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Ученые обнаружили загадочные звуки в океане, которые напоминают "кряканье утки", но намного громче и необычнее. Эти звуки, известные как Bio-Duck, были зафиксированы в водах вокруг Антарктиды.

Фото: Pexels by Jaume, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цунами

Исследование, представленное на заседании Acoustical Society of America, показало, что звуки не хаотичны, а похожи на диалог между несколькими источниками. Они исходят от морских обитателей, однако, несмотря на связь с китами, эти звуки также были обнаружены в других океанах, что оставляет возможность существования других видов, производящих такие шумы.

Первоначально ученые сомневались в биологической природе этих звуков из-за их строгой периодичности, но дальнейшие исследования подтвердили, что их источник — живые существа. Причины этих "разговоров" остаются загадкой, но предполагается, что они могут быть связаны с поиском пищи, коммуникацией между особями или предупреждениями о приближении морских судов.

Ученые намерены продолжить исследования, чтобы выяснить, как эти звуки помогают морским существам общаться и какие функции выполняют в морской экосистеме.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.



Звук — физическое явление, представляющее собой распространение упругих волн в газообразной, жидкой или твёрдой среде.

