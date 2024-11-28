Учёные подслушали загадочные звуки морских обитателей

Ученые обнаружили загадочные звуки в океане, которые напоминают "кряканье утки", но намного громче и необычнее. Эти звуки, известные как Bio-Duck, были зафиксированы в водах вокруг Антарктиды.
Исследование, представленное на заседании Acoustical Society of America, показало, что звуки не хаотичны, а похожи на диалог между несколькими источниками. Они исходят от морских обитателей, однако, несмотря на связь с китами, эти звуки также были обнаружены в других океанах, что оставляет возможность существования других видов, производящих такие шумы.
Первоначально ученые сомневались в биологической природе этих звуков из-за их строгой периодичности, но дальнейшие исследования подтвердили, что их источник — живые существа. Причины этих "разговоров" остаются загадкой, но предполагается, что они могут быть связаны с поиском пищи, коммуникацией между особями или предупреждениями о приближении морских судов.
Ученые намерены продолжить исследования, чтобы выяснить, как эти звуки помогают морским существам общаться и какие функции выполняют в морской экосистеме.
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