Учёные подтвердили высокую эффективность нового препарата от ВИЧ

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые сделали важное открытие в борьбе с ВИЧ, разработав противовирусный препарат под названием ленакапавир. Его эффективность в предотвращении инфекции составляет впечатляющие 96-99%.

Фото: pxhere микроскоп

Эти данные были получены в результате третьей фазы клинических испытаний, проведённых Университетом Эмори и рядом других исследовательских организаций. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Ленакапавир был разработан в 2022 году командой Gilead Sciences и действует, разрушая защитную оболочку вируса иммунодефицита. Этот уникальный механизм позволяет предотвратить образование новых вирусных частиц, что делает препарат особенно действенным.

В ходе исследования участники получали инъекции ленакапавира каждые шесть месяцев. В течение года наблюдений лишь один процент добровольцев заразился ВИЧ, в то время как среди контрольной группы, принимавшей традиционные оральные препараты, было зафиксировано девять случаев заражения.

Уточнения

Ви́рус иммунодефици́та челове́ка (ВИЧ) — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.

