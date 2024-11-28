Учёные подтвердили высокую эффективность нового препарата от ВИЧ

Американские ученые сделали важное открытие в борьбе с ВИЧ, разработав противовирусный препарат под названием ленакапавир. Его эффективность в предотвращении инфекции составляет впечатляющие 96-99%.
Эти данные были получены в результате третьей фазы клинических испытаний, проведённых Университетом Эмори и рядом других исследовательских организаций. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.
Ленакапавир был разработан в 2022 году командой Gilead Sciences и действует, разрушая защитную оболочку вируса иммунодефицита. Этот уникальный механизм позволяет предотвратить образование новых вирусных частиц, что делает препарат особенно действенным.
В ходе исследования участники получали инъекции ленакапавира каждые шесть месяцев. В течение года наблюдений лишь один процент добровольцев заразился ВИЧ, в то время как среди контрольной группы, принимавшей традиционные оральные препараты, было зафиксировано девять случаев заражения.
Ви́рус иммунодефици́та челове́ка (ВИЧ) — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.
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