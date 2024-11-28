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Зелёные зоны в Арктике стали домом для уникальных микробов

1:07
Наука

В ходе исследования почвы в Арктике российские ученые обнаружили, что в почвах городов, таких как Апатиты, значительно выше видовое разнообразие микробов, чем в природном грунте. Этот эффект связан с использованием почвенных смесей для создания зеленых зон в урбанизированных районах.

Студент проводит наблюдение через микроскоп
Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студент проводит наблюдение через микроскоп

Как пояснила старший научный сотрудник РУДН Мария Корнейкова, важно отслеживать влияние антропогенной деятельности на микробные сообщества почвы, чтобы разрабатывать стратегии для смягчения негативных последствий для экосистем Арктики.

Исследования также показали, что города, включая Мурманск и Апатиты, имеют почвы с более высоким уровнем микробного разнообразия, чем природные грунты. Однако возле металлургических заводов численность микробов снижена, что подтверждает влияние загрязнений, сообщает ТАСС.

Ученые также выделили несколько видов грибов и фотосинтезирующих бактерий, устойчивых к загрязнению металлами, что открывает новые горизонты для будущих исследований.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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