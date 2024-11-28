Ученые научились по скорости речи выявлять деменцию на ранней стадии

Многие люди иногда испытывают трудности с подбором подходящих слов во время беседы, и, как показали исследования, скорость произнесения фраз может свидетельствовать о изменениях в когнитивных функциях, а также указывать на начальные признаки деменции.

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В ходе эксперимента было приглашено 125 здоровых участников в возрасте от 18 до 90 лет. Им предложили подробно описать определенную ситуацию. Записи их монологов были подвергнуты анализу с акцентом на разнообразие словарного запаса, длину пауз между высказываниями и темп речи.

Дополнительно испытуемым были предложены стандартные тесты для оценки когнитивных функций, включая внимание и скорость обработки информации, передает "МК".

Результаты исследования показали, что частые трудности с воспроизведением нужных слов могут быть ранними признаками дегенеративных изменений в мозге, характерных для доклинической стадии болезни Альцгеймера, когда симптомы еще не столь очевидны.

Уточнения

Деме́нция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

