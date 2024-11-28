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Метформин помогает при раке лёгких у людей с лишним весом

1:49
Наука

Американскими учёными сделано примечательное открытие: популярный препарат от диабета — метформин — может значительно повысить эффективность лечения рака лёгких. Однако этот эффект наблюдается не у всех, а только у пациентов с избыточным весом или ожирением.

разные таблетки
Фото: Wikimedia Commons by This file is lacking author information., CC BY-SA 3.0
разные таблетки

Исследователи из Roswell Park Comprehensive Cancer Center проанализировали данные более 700 пациентов с немелкоклеточным раком лёгких, перенёсших операцию по удалению опухоли. Часть из них принимала метформин. У пациентов с индексом массы тела (ИМТ) от 25 и выше, которые получали препарат, период без рецидивов оказался заметно дольше. Также у этих пациентов иммунотерапия на основе ингибиторов иммунных контрольных точек демонстрировала лучшую эффективность.

Это связывают с тем, что метформин помогает нейтрализовать негативное влияние лишнего веса на иммунную систему. Избыточный вес ухудшает способность организма распознавать и уничтожать опухолевые клетки, а метформин компенсирует этот эффект, повышая эффективность лечения.

Однако у пациентов с нормальным весом подобного действия препарата выявлено не было. Специалисты предполагают, что это связано с особенностями иммунной системы у людей с ожирением.

Эксперименты на животных моделях подтвердили: метформин уменьшает вредное воздействие лишнего веса на иммунитет, усиливая противоопухолевую защиту организма. Это открытие может изменить подход к лечению рака лёгких у пациентов с ожирением, но, как отмечают исследователи, для внедрения метода в клиническую практику потребуется больше исследований, сообщает "Царьград".

Уточнения

Метформи́н — таблетированное сахароснижающее лекарственное средство класса бигуанидов для приёма внутрь.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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