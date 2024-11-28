Учёные впервые обнаружили янтарь в Антарктиде

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Учёные совершили уникальное открытие, которое проясняет особенности древней экосистемы Антарктиды. Впервые на этом континенте был обнаружен янтарь возрастом около 92 миллионов лет. Эта находка была сделана в районе пролива Пайн-Айленд в море Амундсена во время экспедиции Polarstern. Результаты исследования опубликованы в журнале Antarctic Science.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Янтарь, получивший название Пайн-Айленд, образовался в меловой период, когда Антарктида была покрыта умеренными болотистыми лесами с преобладанием хвойных деревьев. Анализ показал наличие включений остатков коры деревьев, что указывает на высокое качество янтаря. Кроме того, исследователи выявили признаки смоловыделения, которое деревья использовали для защиты поврежденной коры от паразитов и пожаров.

"Это еще один фрагмент мозаики, позволяющий понять, какой была экосистема Антарктиды в меловой период," — поделился доктор Йохан Клагес из Бременского университета, ведущий автор исследования.

Учёные намерены изучить включения в янтаре, чтобы обнаружить следы древней жизни и понять, как леса взаимодействовали с климатом и окружающей средой миллионы лет назад.

Эта находка подтверждает, что когда-то все континенты Земли имели климатические условия, подходящие для роста смоловыделяющих деревьев. Открытие позволит учёным глубже изучить историю древних лесов Антарктиды, а также влияние пожаров и других катаклизмов на континент.

Уточнения

Янта́рь (сукцинит; ископаемая смола) — минералоид, окаменевшая ископаемая древесная смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев позднего мела и палеогена.



Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — «целое, составленное из частей; соединение») — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

