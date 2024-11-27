Учёные нашли красных монстров в ранней Вселенной

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа астрономов с помощью телескопа Джеймса Уэбба сделала сенсационное открытие: три ультрамассивные галактики, которые сформировались всего через миллиард лет после Большого взрыва.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gamma-ray_burst_buried_in_dust_(artist’s_impression)_(14215855707).jpg by European Southern Observatory Из нашей галактики исходит экстремальное гамма-излучение

Эти объекты, названные "красными монстрами", вызывают серьезные вопросы относительно существующих теорий формирования галактик.

Считалось, что галактики формируются постепенно, при этом лишь около 20% газа внутри гало темной материи превращается в звезды. Однако обнаруженные "красные монстры" демонстрируют, что в ранней Вселенной могли существовать галактики, образующиеся значительно быстрее и эффективнее.

Свое название галактики получили из-за высокой концентрации пыли, которая окрашивает их в характерный красный цвет. Эти галактики обладают способностью почти вдвое эффективнее образовывать звезды, чем менее массивные аналоги, игнорируя ограничения, которые обычно замедляют этот процесс. Профессор Стейн Вуйтс отметил, что "красные монстры" каким-то образом обходят препятствия, которые теоретически должны ограничивать их рост.

Ученые намерены продолжить наблюдения, чтобы выяснить, какие условия позволили этим галактикам так быстро и эффективно расти. Дальнейшие исследования откроют новые горизонты в изучении эволюции галактик и Вселенной.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.



Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

