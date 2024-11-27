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Польские палеонтологи разгадали диету древних ящеров

1:45
Наука

Палеонтологи из Уппсальского университета обнаружили, что первые травоядные динозавры-зауроподы, населявшие Землю в конце Триасовой эры и начале Юрского периода, употребляли в пищу древесный уголь, образовавшийся после пожаров.

Уголь
Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, CC BY-SA 4.0
Уголь

По мнению ученых, это открытие позволяет лучше понять, как динозавры адаптировались к резким изменениям климата, происходившим около 230-200 млн лет назад, и что обеспечило их эволюционное преимущество.

Исследование проводилось в течение 25 лет и стало самым масштабным анализом диеты ранних динозавров. Ученые собрали около 500 ископаемых остатков пищи динозавров на территории Польши, чтобы изучить их рацион. Выяснилось, что зауроподы ели не только древние растения, такие как семенные папоротники и гинкго, но и древесный уголь. Это, как предполагается, помогало нейтрализовать растительные токсины, снижая затраты энергии и увеличивая шансы на выживание.

Открытие позволяет понять, почему динозавры смогли пережить кардинальные климатические изменения, в то время как их конкуренты, крупные звероящеры, вымерли. Более разнообразный рацион и адаптация к изменчивым условиям сделали зауроподов успешными обитателями мезозойской эры.

Гжегож Недзведзкий, ведущий исследователь проекта, отметил, что результаты работы проливают свет на эволюцию ранних динозавров и их способы выживания в условиях меняющихся экосистем. Это исследование — важный шаг в изучении биологии древних животных и их взаимодействия с окружающей средой.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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