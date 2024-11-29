Гигантские вихри Юпитера: новая глава в изучении планеты

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

В то время как Большое Красное Пятно на Юпитере остается одним из самых узнаваемых явлений на планете, ученые Калифорнийского университета в Беркли обнаружили загадочные темные пятна на полюсах газового гиганта.

Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юпитер

Эти пятна, сравнимые по размеру с Землей, появляются и исчезают без видимой закономерности, что делает их уникальным явлением.

Темные овалы, заметные только в ультрафиолетовом спектре, находятся в стратосфере планеты под яркими областями полярных сияний.

На снимках телескопа "Хаббл" такие пятна выглядят темнее окружающей атмосферы, поскольку они поглощают больше ультрафиолетового света.

Анализ ежегодных наблюдений с 2015 по 2022 год показал, что подобные явления регулярно возникают на южном полюсе Юпитера, в то время как на северном они гораздо реже.

Исследователи предполагают, что темные пятна связаны с вихревыми процессами, происходящими в мощном магнитном поле Юпитера.

Эти вихри могут возникать на границе ионосферы и горячей плазмы, создаваемой вулканической активностью спутника Ио.

Как и торнадо, вихри перемешивают атмосферу, образуя плотные облака дымки. Пятна обычно формируются в течение месяца, а затем исчезают через несколько недель.

Проект OPAL, который ежегодно фиксирует атмосферные изменения на Юпитере и других гигантах Солнечной системы, сыграл ключевую роль в изучении этого явления.

Ученые считают, что динамика этих пятен дает важные подсказки о связи различных слоев атмосферы Юпитера и его взаимодействии с магнитным полем и спутниками.

"Такие явления помогают лучше понять, как взаимодействуют атмосферные и магнитные процессы, не только на Юпитере, но и на других планетах, включая Землю". - комментирует Майк Вонг, автор исследования.

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца. Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант. Современное название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца.



