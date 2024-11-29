Гигантские вихри Юпитера: новая глава в изучении планеты

В то время как Большое Красное Пятно на Юпитере остается одним из самых узнаваемых явлений на планете, ученые Калифорнийского университета в Беркли обнаружили загадочные темные пятна на полюсах газового гиганта.
Эти пятна, сравнимые по размеру с Землей, появляются и исчезают без видимой закономерности, что делает их уникальным явлением.
Темные овалы, заметные только в ультрафиолетовом спектре, находятся в стратосфере планеты под яркими областями полярных сияний.
На снимках телескопа "Хаббл" такие пятна выглядят темнее окружающей атмосферы, поскольку они поглощают больше ультрафиолетового света.
Анализ ежегодных наблюдений с 2015 по 2022 год показал, что подобные явления регулярно возникают на южном полюсе Юпитера, в то время как на северном они гораздо реже.
Исследователи предполагают, что темные пятна связаны с вихревыми процессами, происходящими в мощном магнитном поле Юпитера.
Эти вихри могут возникать на границе ионосферы и горячей плазмы, создаваемой вулканической активностью спутника Ио.
Как и торнадо, вихри перемешивают атмосферу, образуя плотные облака дымки. Пятна обычно формируются в течение месяца, а затем исчезают через несколько недель.
Проект OPAL, который ежегодно фиксирует атмосферные изменения на Юпитере и других гигантах Солнечной системы, сыграл ключевую роль в изучении этого явления.
Ученые считают, что динамика этих пятен дает важные подсказки о связи различных слоев атмосферы Юпитера и его взаимодействии с магнитным полем и спутниками.
"Такие явления помогают лучше понять, как взаимодействуют атмосферные и магнитные процессы, не только на Юпитере, но и на других планетах, включая Землю". - комментирует Майк Вонг, автор исследования.
Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца. Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант. Современное название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца.
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