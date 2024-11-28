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Микроорганизмы на Рюгу: загадка или ошибка

1:36
Наука

Ученые обнаружили микроорганизмы на образце, собранном с астероида Рюгу, находящегося на расстоянии 200 миллионов миль от Земли. Однако их происхождение, скорее всего, связано с нашей планетой.

Учёный
Фото: PxHere is licensed under CC0
Учёный

Японский космический аппарат "Хаябуса-2" доставил на Землю фрагмент породы весом 5,4 грамма в 2020 году. Чтобы исключить загрязнение, образцы хранились в чистых помещениях и герметичных контейнерах, заполненных азотом.

Однако при анализе одной из проб, подготовленной в Имперском колледже Лондона, на её поверхности были найдены нитевидные микроорганизмы, напоминающие земные бактерии.

Исследователи предполагают, что загрязнение произошло на этапе помещения породы в смолу для дальнейшего анализа. Спустя три недели после этого микроорганизмы начали активно расти, их форма и скорость размножения полностью совпали с характеристиками земных прокариот.

Хотя надежды на исследование "чистой" внеземной породы не оправдались, это открытие подчеркнуло важность строгих мер по обеззараживанию и поразительную адаптивность микробов. Они способны колонизировать любые поверхности, даже те, что подвергаются строгому контролю.

Миссия "Хаябуса-2" ранее уже принесла научные открытия: в образцах астероида были обнаружены аминокислоты и урацил, что проливает свет на возможное происхождение строительных блоков жизни в Солнечной системе.

Уточнения

(162173) Рюгу (Ryugu) — типичный околоземный астероид из группы Аполлона. Принадлежит к тёмному спектральному классу C и имеет вытянутую орбиту, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца пересекает не только орбиту Марса, но и Земли.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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