Ученые назвали секрет долголетия благодаря исследованию крови

Учёные осуществили обширное исследование и выявили общие биомаркеры в крови людей, доживших до ста лет.
В рамках эксперимента было выбрано 44 тысячи участников, за которыми велось наблюдение на протяжении 35 лет. На данный момент из всех испытуемых 1 224 человека отметили своё столетие, и это в основном женщины. У долгожителей были зафиксированы схожие показатели крови, в том числе пониженные уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты у тех, кто старше 60 лет.
В процессе анализа биомаркеров, связанных с продолжительностью жизни, исследователи также обнаружили, что лица с низким уровнем общего холестерина и железа имели намного меньшие шансы дожить до ста лет. Как отмечают авторы исследования, результаты эксперимента подтвердили наличие прямой зависимости между метаболизмом в организме и продолжительностью жизни человека, сообщает журнал GeroScience.
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