Ученые назвали секрет долголетия благодаря исследованию крови

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные осуществили обширное исследование и выявили общие биомаркеры в крови людей, доживших до ста лет.

Фото: Own work by Jlabanimation, CC BY-SA 4.0 Анемия в клетках крови

В рамках эксперимента было выбрано 44 тысячи участников, за которыми велось наблюдение на протяжении 35 лет. На данный момент из всех испытуемых 1 224 человека отметили своё столетие, и это в основном женщины. У долгожителей были зафиксированы схожие показатели крови, в том числе пониженные уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты у тех, кто старше 60 лет.

В процессе анализа биомаркеров, связанных с продолжительностью жизни, исследователи также обнаружили, что лица с низким уровнем общего холестерина и железа имели намного меньшие шансы дожить до ста лет. Как отмечают авторы исследования, результаты эксперимента подтвердили наличие прямой зависимости между метаболизмом в организме и продолжительностью жизни человека, сообщает журнал GeroScience.