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Мужчина умер от остановки сердца из-за лакричных конфет

2:23
Наука

54-летний мужчина из Бостона, будучи в ресторане, внезапно начал задыхаться, его тело сотрясали судороги, затем он потерял сознание.

лакричные конфеты
Фото: Wikimedia Commons by Bärbel Miemietz is licensed under Public domain
лакричные конфеты

Приехавшая бригада скорой помощи провела сердечно-лёгочную реанимацию и выяснила, что нижние камеры сердца пациента не функционировали должным образом, что препятствовало нормальной циркуляции крови. Ему ввели препараты для нормализации сердечного ритма и поддержания работы сердца. Несмотря на временное улучшение, мужчина снова потерял сознание по дороге в больницу.

В больнице врачи диагностировали остановку сердца. Для стабилизации состояния пациента внутривенно вводились жидкости и лекарства, которые помогли запустить сердце и облегчить боль. Ему также вставили дыхательную трубку для обеспечения кислородом и установили механический насос для поддержки сердца.

Лабораторные анализы показали критически низкий уровень калия в крови, что потребовало дополнительного введения этого минерала. Однако несмотря на все усилия медиков, состояние мужчины ухудшилось. В течение 32 часов после госпитализации у него развилась полиорганная недостаточность, и он скончался.

Причина произошедшего оказалась неожиданной: мужчина ежедневно съедал одну-две большие упаковки лакричных конфет. Семья рассказала врачам, что за три недели до трагедии он сменил фруктовые конфеты на лакричные.

Лакрица содержит глицирризин — соединение, которое нарушает работу почек. Оно блокирует ферменты, из-за чего почки удерживают слишком много воды и натрия, выводя при этом слишком много калия. Дефицит калия, необходимого для работы сердца, может привести к опасным нарушениям сердечного ритма, вплоть до летального исхода.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупреждает: ежедневное употребление 56 граммов чёрной лакрицы в течение двух недель может вызвать серьёзные сердечные проблемы у людей старше 40 лет. Особенно осторожными следует быть тем, кто принимает лекарства, так как лакрица может вступать с ними в опасные взаимодействия.

Уточнения

Лакри́ца или соло́дка го́лая, или соло́дка гла́дкая, или лакри́чник (лат. Glycyrrhíza glábra) — многолетнее травянистое растение; вид рода Солодка (Glycyrrhiza) , он же Лакричные, семейства Бобовые (Fabaceae).

Глицирризи́новая кислота́ содержится в корнях лакрицы (солодки). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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