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Химия определяет пол и спасает жизнь морского червя

Наука

Зелёная бонеллия (Bonellia viridis) обитает на морском дне от Средиземного моря до северных берегов Норвегии. Этот необычный морской червь питается органическими частицами, которые он фильтрует из воды, а также мелкими беспозвоночными.

зелёная бонеллия
Фото: Wikimedia Commons by Sylvain Ledoyen is licensed under Public domain
зелёная бонеллия

Бонеллия имеет уникальный хоботок в форме ложки, который служит для ловли пищи. Эта длинная, волнистая ротовая часть вытягивается в воду, чтобы захватывать проплывающие частички органики, водоросли, разлагающиеся остатки и даже фекалии. При этом основная часть тела червя, напоминающая толстую колбасу, скрывается на морском дне или в норах, созданных другими морскими животными.

"Они похожи на пылесосы, которые прочёсывают океанское дно", — говорит Тронд Роджер Оскарс, учёный из исследовательского института Møreforsking, специализирующийся на морских беспозвоночных.

Ещё одна удивительная черта этих существ — их ярко-зелёный цвет, вызванный токсичным пигментом бонеллином. Этот пигмент защищает червя от хищников, отпугивая их, и убивает бактерии. Учёные считают, что бонеллин может стать основой для новых антибиотиков.

Пол зелёных ложечных червей определяется не генетикой, а химией. Личинка, оседающая на морском дне, становится самкой. Но если она оказывается на уже существующей самке, химический пигмент превращает её в микроскопического самца, который становится паразитом внутри тела самки. Единственная цель самца — оплодотворение икры.

"По сути, они превращаются в живые тестикулы", — объясняет Оскарс.

Хотя длина тела самки составляет 15-18 см, её хоботок может быть в 10 раз длиннее. Этот хоботок колышется в воде, собирая пищу, и делает червя похожим на фантастическое существо с щупальцами.

"Мы знаем только 10% видов, обитающих в океане, — добавляет Оскарс. — Такие существа, как бонеллия, показывают, насколько важно изучать океан. Кто знает, какие ещё организмы скрываются в его глубинах и могут принести человечеству пользу?"

Уточнения

Бонеллии (лат. Bonellia) — род морских беспозвоночных из подкласса эхиурид (Echiura). Наиболее известный вид — зелёная бонеллия (Bonellia viridis).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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