Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Химия определяет пол и спасает жизнь морского червя
Мемуары Меркель стали бестселлером и сделали её миллионером
Американский рецепт макарон, который изменит ваши ужины
Названы вещи, которые должны быть в автомобиле зимой
Сергей Лазарев предложил российской авиакомпании изменить правила перелётов — что возмутило артиста
Найди свой спорт: что попробовать, если зал не для вас
Красные родинки: эстетический дефект или медицинская проблема
Голуби на вашем участке? Эти растения помогут вам избавиться от них!
Ученые назвали секрет долголетия благодаря исследованию крови

Изучен состав яда самой токсичной рыбы-камня

3:32
Наука

Бородавчатковые (Synanceiidae) — одни из самых ядовитых рыб в мире. Её называют рыба-камень из-за внешнего сходства, что позволяет ей сливаться с окружающей средой и незаметно подкрадываться к своей добыче. Однако камуфляж также гарантирует, что посетители пляжа случайно наступят на неё и впоследствии познакомятся с болезненным ядом, выделяемым из её спинных шипов. Поскольку рыба-камень водится в некоторых типичных курортных регионах, таких как Красное море, такие встречи происходят чаще, чем хотелось бы обеим сторонам.

бородавчатка, рыба-камень
Фото: Wikimedia Commons by Linie29, CC BY-SA 4.0
бородавчатка, рыба-камень

Инъекция яда морской рыбы вызывает сильную боль в поражённой части тела, которая затем может распространяться на окружающие лимфатические сосуды, вызывая отёк и покраснение кожи. В дальнейшем яд может также вызывать опасные для жизни симптомы, такие как учащённое сердцебиение, отёк лёгких, судороги, а также дыхательную и сердечную недостаточность.

Как именно яд морской рыбы оказывает своё разрушительное действие и из каких "ингредиентов" состоит его рецептура, до сих пор, однако, было понято лишь частично. Хотя известно, что основными виновниками являются различные белковые токсины, такие как верруко- и стонуксин, для улучшения существующих противоядий необходим более подробный список ингредиентов. Об этом статья в ежемесячном научном журнале FEBS Open Bio.

В поисках такого списка исследователи под руководством Сильвии Саггиомо из Австралийского университета имени Джеймса Кука впервые внимательно изучили малые молекулы в ядовитом коктейле из морской рыбы. В предыдущих анализах ими часто пренебрегали, но они также могут иметь отношение к действию яда. Чтобы помочь им в этом, команда использовала различные аналитические методы, в том числе спектроскопию ядерного магнитного резонанса и масс-спектрометрию.

Анализ показал: в яде морской рыбы сохранились три небольшие молекулы, которые ранее в нем никогда не обнаруживались. Это нейротрансмиттеры холин, ацетилхолин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Последний даже был впервые обнаружен в яде рыбы, как сообщают Саггиомо и её коллеги. В противном случае нервный возбудитель известен только по яду пауков, а также одного вида ос и одного вида змей.

Какова роль ГАМК в токсическом действии морской рыбы, до сих пор неясно. Однако у лабораторных мышей инъекция нейротрансмиттера вызывает временное учащённое сердцебиение, снижение артериального давления и затруднённое дыхание, что, по мнению исследователей, также может объяснить аналогичное неблагоприятное воздействие яда морской рыбы на людей.

В свою очередь, ацетилхолин, в частности, уже обнаружен в яде рыбы-зебры (Pterois volitans) и подозревается в местном расширении кровеносных сосудов и усилении ощущаемой боли.

"Определение специфического состава яда также может помочь в исследовании и разработке активных ингредиентов, полученных из ядов, в ходе исследований лекарственных средств", — объясняет Саггиомо.

Например, в прошлом из ядовитой слюны аризонского ядозуба (Heloderma suspectum) был получен пептид, который помогает диабетикам снизить уровень сахара в крови.

Уточнения

Бородавчатковые (лат. Synanceiinae) — подсемейство морских лучепёрых рыб семейства скорпеновых отряда скорпенообразных. Раньше, а иногда и в настоящее время, рассматривается как отдельное семейство Synanceiidae.

Аризонский ядозуб или жилатье́ (лат. Heloderma suspectum) — ядовитая ящерица семейства ядозубов.

Крылатка-зебра или рыба-зебра, или полосатая крылатка (лат. Pterois volitans) — вид лучепёрых рыб семейства скорпеновых.

γ-Аминомасляная кислота (гамма-аминомасляная кислота, сокр. ГАМК) — органическое соединение, непротеиногенная аминокислота, важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы (ЦНС) человека и других млекопитающих.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Еда и рецепты
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления Аудио 
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Домашние животные
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать Аудио 
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Популярное
Что нельзя сажать рядом с морковью

Морковь не уживается со свёклой и укропом, но лук и горох помогут ей расти лучше, защищая от вредителей и улучшая почву.

Что нельзя сажать рядом с морковью
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Последние материалы
Как создать уютную квартиру за минимальный бюджет
Эксперты рассказали, как бороться с муравьями на участке без химикатов
Что нужно есть и делать, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Как понять, что ваша собака счастлива
Советы для идеальной варки картошки: три правила, которые работают
Чудо-тренировка EMS поможет за 20 минут пропотеть так, как будто вы три часа занимались в зале
Изучен состав яда самой токсичной рыбы-камня
Обнимающегося с Валей Карнавал Артемия Лебедева сравнили с Лепсом
Секреты быстрого удаления пней
Эксперт по омоложению назвала четыре правила для поддержания природной красоты надолго
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.