Изучен состав яда самой токсичной рыбы-камня

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Бородавчатковые (Synanceiidae) — одни из самых ядовитых рыб в мире. Её называют рыба-камень из-за внешнего сходства, что позволяет ей сливаться с окружающей средой и незаметно подкрадываться к своей добыче. Однако камуфляж также гарантирует, что посетители пляжа случайно наступят на неё и впоследствии познакомятся с болезненным ядом, выделяемым из её спинных шипов. Поскольку рыба-камень водится в некоторых типичных курортных регионах, таких как Красное море, такие встречи происходят чаще, чем хотелось бы обеим сторонам.

Фото: Wikimedia Commons by Linie29, CC BY-SA 4.0 бородавчатка, рыба-камень

Инъекция яда морской рыбы вызывает сильную боль в поражённой части тела, которая затем может распространяться на окружающие лимфатические сосуды, вызывая отёк и покраснение кожи. В дальнейшем яд может также вызывать опасные для жизни симптомы, такие как учащённое сердцебиение, отёк лёгких, судороги, а также дыхательную и сердечную недостаточность.

Как именно яд морской рыбы оказывает своё разрушительное действие и из каких "ингредиентов" состоит его рецептура, до сих пор, однако, было понято лишь частично. Хотя известно, что основными виновниками являются различные белковые токсины, такие как верруко- и стонуксин, для улучшения существующих противоядий необходим более подробный список ингредиентов. Об этом статья в ежемесячном научном журнале FEBS Open Bio.

В поисках такого списка исследователи под руководством Сильвии Саггиомо из Австралийского университета имени Джеймса Кука впервые внимательно изучили малые молекулы в ядовитом коктейле из морской рыбы. В предыдущих анализах ими часто пренебрегали, но они также могут иметь отношение к действию яда. Чтобы помочь им в этом, команда использовала различные аналитические методы, в том числе спектроскопию ядерного магнитного резонанса и масс-спектрометрию.

Анализ показал: в яде морской рыбы сохранились три небольшие молекулы, которые ранее в нем никогда не обнаруживались. Это нейротрансмиттеры холин, ацетилхолин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Последний даже был впервые обнаружен в яде рыбы, как сообщают Саггиомо и её коллеги. В противном случае нервный возбудитель известен только по яду пауков, а также одного вида ос и одного вида змей.

Какова роль ГАМК в токсическом действии морской рыбы, до сих пор неясно. Однако у лабораторных мышей инъекция нейротрансмиттера вызывает временное учащённое сердцебиение, снижение артериального давления и затруднённое дыхание, что, по мнению исследователей, также может объяснить аналогичное неблагоприятное воздействие яда морской рыбы на людей.

В свою очередь, ацетилхолин, в частности, уже обнаружен в яде рыбы-зебры (Pterois volitans) и подозревается в местном расширении кровеносных сосудов и усилении ощущаемой боли.

"Определение специфического состава яда также может помочь в исследовании и разработке активных ингредиентов, полученных из ядов, в ходе исследований лекарственных средств", — объясняет Саггиомо.

Например, в прошлом из ядовитой слюны аризонского ядозуба (Heloderma suspectum) был получен пептид, который помогает диабетикам снизить уровень сахара в крови.

Уточнения

Бородавчатковые (лат. Synanceiinae) — подсемейство морских лучепёрых рыб семейства скорпеновых отряда скорпенообразных. Раньше, а иногда и в настоящее время, рассматривается как отдельное семейство Synanceiidae.



Аризонский ядозуб или жилатье́ (лат. Heloderma suspectum) — ядовитая ящерица семейства ядозубов.



Крылатка-зебра или рыба-зебра, или полосатая крылатка (лат. Pterois volitans) — вид лучепёрых рыб семейства скорпеновых.



γ-Аминомасляная кислота (гамма-аминомасляная кислота, сокр. ГАМК) — органическое соединение, непротеиногенная аминокислота, важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы (ЦНС) человека и других млекопитающих.

