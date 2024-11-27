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Палеонтологи нашли крупнейшую червеобразную ящерицу

Наука

Международная группа исследователей описала новый вид вымершей рептилии, получивший название Terastiodontosaurus marcelosanchezi. Этот вид считается самым крупным известным представителем семейства трогонофид (Trogonophidae). Подобная червю ящерица обитала на территории современной Северной Африки в эпоху эоцена, примерно 47 миллионов лет назад. Научная статья, посвящённая этому открытию, была опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

Лаборатория палеонтолога
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, PDM
Лаборатория палеонтолога

В ходе палеонтологических раскопок были обнаружены окаменелые останки, включающие фрагменты черепа и часть позвоночника, что позволило учёным выделить данный вид в отдельный род. Размеры и структура черепа свидетельствуют о том, что Terastiodontosaurus marcelosanchezi был приспособлен к охоте на крупных беспозвоночных, таких как, например, улитки семейства Bulimulidae.

"Открытие Terastiodontosaurus marcelosanchezi вносит весомый вклад в до сих пор малоизученную историю окаменелостей африканских амфисбен. Это всего лишь пятый зарегистрированный вымерший вид с африканского континента", — уточнил один из авторов исследования Георгиос Георгалис.

Открытие нового вида не только расширяет наше понимание эволюции трогонофид, но и подчёркивает удивительное биоразнообразие рептилий в эпоху эоцена.

Уточнения

Трогонофиды (лат. Trogonophidae) — семейство чешуйчатых пресмыкающихся из подотряда двуходок, распространённых в Северной Африке, на полуострове Сомали и Аравийском полуострове. Взрослые особи достигают в длину от 8 до 24 см. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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