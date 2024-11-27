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Российские ученые создают нейроимплантат для восстановления нервных тканей спинного мозга

2:55
Наука

Исследователи из Национального исследовательского технологического университета МИСИС запатентовали инновационный нейроимплантат, который обещает восстановить поврежденные нервные ткани спинного мозга. Этот прорыв в медицинской технологии состоит из двух слоев: биоразлагаемого полимера и специализированных волокон, которые могут быть заполнены лекарственными средствами, направленными на восстановление нервных тканей и ускорение заживления.

Мужчина в инвалидной коляске
Фото: pxhere.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Мужчина в инвалидной коляске

Получение патента подтверждает высокий уровень изобретательской деятельности и приближает возможность начала производства нейроимплантата для широкого использования. Травмы спинного мозга часто приводят к необратимой потере функциональности органов и параличу, а традиционные методы лечения, такие как хирургическое вмешательство и симптоматический прием лекарств, не обеспечивают полного восстановления тканей и не могут полностью остановить воспалительные процессы.

Чтобы решить эту проблему, ученые МИСИС разработали нейроимплантат из гибридных материалов на основе водорастворимого полимера, которые могут комбинироваться с лекарственными веществами или клеточной терапией. Соавтор патента, Элеонора Зеленова, объяснила, что имплантат состоит из двух подложек: решетчатой структуры и направленных субмикронных волокон. Первый слой предназначен для замещения соединительной ткани спинного мозга, а второй слой способствует направленному заживлению нервной ткани. Благодаря этому имплантат надежно фиксируется на поврежденной поверхности, высвобождает лекарство и затем растворяется в организме, исключая необходимость в повторной операции и минимизируя осложнения.

Совместно с консорциумом "Инженерия здоровья" были проведены доклинические исследования, чтобы убедиться, что разработка соответствует требуемым стандартам и готова к внедрению в медицинскую практику. Полученный патент позволяет выйти за рамки лаборатории и сделать инновации доступными для пациентов.

Директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС, доктор физико-математических наук Федор Сенатов, отметил, что университет активно работает над созданием новых решений в области инженерии здоровья, разрабатывая технологии, которые могут существенно повысить качество жизни людей. Он подчеркнул важность интеграции передовых материалов в систему нейромодуляции для медицинской диагностики и терапии и выразил готовность к сотрудничеству, чтобы ускорить внедрение разработки в массовое производство.

Запатентованный нейроимплантат, созданный молодыми исследователями под руководством Федора Сенатова, поможет восстанавливать двигательные функции организма, ускорять восстановление тканей и улучшить качество жизни многих пациентов.

Уточнения

Импланта́ты (импла́нты) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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