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Как дроны спасают жизни тысячи людей

2:10
Наука

Современные научные исследования вулканов требуют не только знаний о геологии, но и применения новых технологий. Одним из таких достижений стали дроны, адаптированные для мониторинга вулканов.

Дрон Dragonfly
Фото: NASA by John Hopkins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрон Dragonfly

Их использование помогает исследователям собирать важные данные о выбросах вулканических газов и предсказывать возможные извержения. В частности, дроны были использованы для наблюдения за вулканом Манам в Папуа — Новой Гвинее, одном из самых активных вулканов в регионе.

Манам — это вулкан на небольшом острове, на котором проживает более 9000 человек. Вулкан не раз становился причиной эвакуации местных жителей, последней из которых была в 2004 году.

Вулканологи используют несколько методов для прогнозирования извержений, включая сейсмическую активность и мониторинг изменения выбросов газов, таких как диоксид серы (SO2). Однако для более точных измерений, особенно на опасных и труднодоступных территориях, традиционные методы зачастую неэффективны.

Использование дронов позволяет исследователям безопасно и эффективно собирать данные о составе вулканических газов прямо из зоны активности. Дроны с датчиками газа и камерами поднимались на высоту более 2000 метров и проводили замеры в вулканических шлейфах.

Эти данные были использованы для более точной оценки выбросов углекислого газа (CO2) и других веществ. Результаты исследований показали, что Манам активно выбрасывает более 3700 тонн CO2 и 5100 тонн SO2 ежедневно, что больше, чем считалось ранее. Это подтверждает важность точного мониторинга для понимания воздействия вулканов на климат и углеродный цикл.

Использование дронов на высокоактивных вулканах, таких как Манам, представляет собой эффективную альтернативу традиционным методам наблюдения и имеет потенциал для применения в других регионах, таких как Филиппины и Индонезия.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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