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Почему жизнь на Земле может остановиться, если пчелы погибнут

1:58
Наука

Пчеловодство, как одна из самых древних человеческих практик, существует более 9000 лет. Главным объектом этой деятельности является медоносная пчела, которая изначально была распространена в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, но была завезена по всему миру.

Пчела
Фото: flickr.com by Forest Wander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пчела

В отличие от других видов, медоносная пчела активно участвует в производстве меда и воска, а также в опылении растений, что способствует улучшению урожайности сельскохозяйственных культур.

Медоносные пчелы живут в колониях, в которых одна пчелиная матка откладывает яйца, а тысячи рабочих пчел выполняют различные функции: от сборы нектара до ухода за потомством.

Уникальность пчел заключается в том, что они являются исключительно важными опылителями для многих растений, включая такие культуры, как миндаль и авокадо. Опыление пчелами значительно повышает урожайность и качество плодов.

Пчеловодство, или апикультура, представляет собой искусство управления этими колониями с использованием ульев, которые представляют собой коробки с рамками, в которых пчелы строят восковые соты.

Пчеловоды тщательно следят за состоянием ульев и собирают мёд, а также другие продукты пчеловодства, такие как пчелиный воск, прополис и маточное молочко, которые также находят широкое применение в медицине и косметологии.

Однако пчеловодам приходится сталкиваться с рядом угроз, таких как вредители, болезни, пестициды и изменение климата, что влияет на популяцию медоносных пчел. В частности, клещи варроа и бактериальные инфекции могут серьезно повреждать ульи.

Несмотря на сложности, пчелы не находятся под угрозой исчезновения, но в более уязвимой ситуации находятся местные виды пчел, которые также являются важными опылителями.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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