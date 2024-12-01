Почему жизнь на Земле может остановиться, если пчелы погибнут

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Пчеловодство, как одна из самых древних человеческих практик, существует более 9000 лет. Главным объектом этой деятельности является медоносная пчела, которая изначально была распространена в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, но была завезена по всему миру.

Фото: flickr.com by Forest Wander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пчела

В отличие от других видов, медоносная пчела активно участвует в производстве меда и воска, а также в опылении растений, что способствует улучшению урожайности сельскохозяйственных культур.

Медоносные пчелы живут в колониях, в которых одна пчелиная матка откладывает яйца, а тысячи рабочих пчел выполняют различные функции: от сборы нектара до ухода за потомством.

Уникальность пчел заключается в том, что они являются исключительно важными опылителями для многих растений, включая такие культуры, как миндаль и авокадо. Опыление пчелами значительно повышает урожайность и качество плодов.

Пчеловодство, или апикультура, представляет собой искусство управления этими колониями с использованием ульев, которые представляют собой коробки с рамками, в которых пчелы строят восковые соты.

Пчеловоды тщательно следят за состоянием ульев и собирают мёд, а также другие продукты пчеловодства, такие как пчелиный воск, прополис и маточное молочко, которые также находят широкое применение в медицине и косметологии.

Однако пчеловодам приходится сталкиваться с рядом угроз, таких как вредители, болезни, пестициды и изменение климата, что влияет на популяцию медоносных пчел. В частности, клещи варроа и бактериальные инфекции могут серьезно повреждать ульи.

Несмотря на сложности, пчелы не находятся под угрозой исчезновения, но в более уязвимой ситуации находятся местные виды пчел, которые также являются важными опылителями.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

