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Как термоядерная энергия изменит мир уже через год

1:56
Наука

Разработка термоядерного реактора, способного производить больше энергии, чем он потребляет, может стать реальностью уже к 2025 году. Этот вывод сделан на основе семи исследований, опубликованных в "Журнале физики плазмы". Такой прорыв обещает дать человечеству практически неограниченный источник экологически чистой энергии.

Мегаамперный сферический токамак (MAST) в Калхэме, Оксфордшир, Великобритания
Фото: Flickr by Eye Steel Film, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мегаамперный сферический токамак (MAST) в Калхэме, Оксфордшир, Великобритания

Принцип работы термоядерного синтеза заключается в слиянии атомных ядер с образованием более тяжёлых элементов. При этом высвобождается энергия, сравнимая с той, что питает Солнце. Такие реакции требуют температур свыше 100 миллионов градусов Цельсия, но их эффективность способна многократно превосходить затраты на запуск процесса.

Экспериментальный реактор SPARC, разрабатываемый специалистами из Массачусетского технологического института и компанией Commonwealth Fusion Systems, обещает стать первым в мире устройством, способным поддерживать реакцию за счёт собственной энергии.

Этот проект отличается высокой скоростью реализации: старт намечен на 2025 год, что значительно опережает сроки более масштабного международного проекта ITER, чей запуск ожидается только в 2035 году.

Успех SPARC обусловлен использованием высокотемпературных сверхпроводящих магнитов, способных генерировать поле силой до 21 тесла, что втрое превышает возможности ITER. Благодаря компактности реактора, затраты на его производство и эксплуатацию значительно снижаются, что делает проект более экономически оправданным.

В долгосрочной перспективе исследователи планируют создать реактор ARC, который сможет генерировать электричество и станет доступным решением для замены электростанций, работающих на ископаемом топливе.

Уточнения

Термоя́дерная реа́кция — разновидность ядерной реакции, при которой лёгкие атомные ядра объединяются в более тяжёлые за счёт кинетической энергии их теплового движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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