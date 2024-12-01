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Тефлоновая сковорода — это угроза для всей семьи

1:59
Наука

Использование антипригарной посуды остаётся популярным решением для упрощения готовки и уборки, но вопросы о её безопасности вызывают дискуссии. Основное внимание уделяется тефлону, известному как политетрафторэтилен (ПТФЭ), который обеспечивает гладкую поверхность сковородок.

Жареная рыба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жареная рыба

Считается, что само покрытие безопасно: даже при случайном проглатывании его частиц они просто проходят через организм. Однако при перегреве тефлон начинает разрушаться, выделяя токсичные газы, опасные для здоровья человека и смертельные для птиц.

Особую тревогу вызывает химическое вещество ПФОК (перфтороктановая кислота), связанное с заболеваниями, включая рак и нарушения работы щитовидной железы. Хотя в 2015 году его использование в США было прекращено, оно по-прежнему применяется в других странах.

При температурах выше 260 °C тефлоновые покрытия постепенно теряют устойчивость. Оставленная на сильном огне сковорода может нагреться до 399 °C всего за несколько минут, что ускоряет выделение вредных веществ.

Для минимизации рисков рекомендуется готовить на слабом или среднем огне и избегать царапин покрытия. Особенно важно следить за этим в домах с беременными женщинами и маленькими детьми, так как воздействие химических веществ из тефлона может влиять на развитие организма.

Альтернативой служат сковородки из анодированного алюминия, керамики или чугуна. Последний вариант, при правильном уходе, обеспечивает естественный антипригарный эффект и насыщает блюда полезным железом.

Выбор безопасной посуды требует осознанного подхода. Несмотря на доступность антипригарных сковородок, полезно учитывать долговечность и безопасность других материалов.

Уточнения

Политетрафторэтиле́н или фторопла́ст-4 (−C2F4−)n, также известный под торговой маркой Тефлон — полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ), широко применяемый в технике и быту.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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