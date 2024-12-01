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Солнце уничтожит Солнечную систему — когда это произойдёт

1:58
Наука

Судьба Солнечной системы связана с долгим и драматичным процессом угасания её центральной звезды. Хотя до конца жизненного цикла Солнца остаётся около 4,5 миллиардов лет, изменения начнутся задолго до его превращения в белый карлик.

Солнечный протуберанец
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнечный протуберанец

С возрастом Солнце становится ярче: термоядерные реакции в ядре, где водород превращается в гелий, усиливаются. Это приведёт к постепенному нагреву Земли, испарению её океанов и исчезновению атмосферы. Через сотни миллионов лет наша планета станет негостеприимной пустыней, напоминающей Венеру.

На более поздних стадиях Солнце превратится в красного гиганта, увеличившись настолько, что, вероятно, поглотит Меркурий и Венеру. Земля также окажется под угрозой. Если атмосфера звезды достигнет нашей орбиты, планета может исчезнуть всего за день, оставив лишь железное ядро. Даже без физического разрушения мощное излучение испарит поверхность Земли.

Судьба внешних планет также изменится. Радиоактивное излучение уничтожит их атмосферы, а ледяные спутники, такие как Европа и Энцелад, потеряют свои оболочки. Под воздействием солнечного ветра кольца Сатурна и ледяные объекты Пояса Койпера, включая Плутон, лишатся льдов, становясь похожими на маленькие планеты.

После сброса внешних слоёв Солнце превратится в белый карлик — горячий остаток звезды, который со временем остынет. Он сформирует новую обитаемую зону, но для жизни она окажется слишком близко, чтобы оставшиеся планеты могли устоять под влиянием его гравитации.

Будущее Солнечной системы — это история трансформации, борьбы и потерь, в которой даже самые отдалённые миры не останутся неизменными.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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