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Лесные пожары делают воздух смертельно опасным

Наука

Вопросы качества воздуха и его влияния на здоровье становятся особенно актуальными в условиях увеличения числа лесных пожаров. Дым, возникающий при таких пожарах, содержит множество вредных веществ, включая угарный газ, летучие органические соединения и мелкие частицы, известные как PM2.5.

Лесной пожар
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лесной пожар

Эти частицы особенно опасны, так как способны проникать глубоко в легкие, повреждая альвеолы и ослабляя иммунные механизмы организма.

Влияние дыма на здоровье варьируется в зависимости от концентрации частиц, времени воздействия и состояния здоровья человека. Даже у здоровых людей может возникнуть раздражение глаз, горла и легких.

А у людей с респираторными заболеваниями ситуация может ухудшиться из-за усиленного воспаления и подавления иммунных клеток легких. Исследования также показали, что длительное воздействие PM2.5 увеличивает вероятность тяжелых осложнений при вирусных инфекциях.

Для снижения рисков важно учитывать текущий уровень загрязнения воздуха. При плохих показателях рекомендуется избегать активностей на открытом воздухе, особенно интенсивных нагрузок.

Использование тканевых масок, хоть и эффективно в защите от распространения вирусов, не обеспечивает защиты от мелких частиц дыма. Для этого требуются маски N95, причем правильно надетые и подогнанные.

Создание безопасного пространства дома также играет значительную роль. Для этого можно использовать очистители воздуха и кондиционеры, а также избегать действий, ухудшающих качество воздуха внутри помещения, например, уборки пылесосом или зажигания свечей. Эти меры особенно важны в условиях, когда сезон лесных пожаров активно набирает обороты.

Уточнения

Лесно́й пожа́р — неконтролируемое горение растительности и стихийное распространение огня по площади леса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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