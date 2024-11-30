Как Царь-бомба переписала историю ядерных испытаний

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В октябре 1961 года на отдалённом острове за Полярным кругом произошло испытание самого мощного ядерного устройства в истории. Взрыв, произведённый бомбой РДС-220, более известной как "Царь-бомба", вызвал разрушения, сравнимые с гигантской катастрофой.

Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

Мощность взрыва составила 50 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Ударная волна уничтожила всё на острове, превратив его в пустынную равнину. Грибовидное облако достигло стратосферы, а вспышка была видна на расстоянии 965 километров.

Бомба весила 27 тонн, по размеру напоминая двухэтажный автобус. Для её сброса использовался специально модифицированный бомбардировщик, который успел удалиться на безопасное расстояние, но всё же испытал последствия взрыва, резко потеряв высоту.

Создание этой бомбы стало результатом гонки вооружений между мировыми державами. Её разработка велась по указанию Никиты Хрущёва. Изначально планировалось создание устройства мощностью 100 мегатонн, но инженеры решили ограничиться половиной этого значения из-за рисков.

Даже при таком уменьшении мощности бомба оказалась в тысячи раз разрушительнее тех, что были применены в Хиросиме и Нагасаки.

Испытание не привело к жертвам, так как проводилось в отдалённой и малонаселённой местности. Взрыв "Царь-бомбы" стал символом не только разрушительной мощи ядерного оружия, но и угрозы его применения. Позже был подписан Договор о частичном запрещении ядерных испытаний, ограничивший такие эксперименты атмосферой и космосом.

Событие остаётся напоминанием о необходимости ограничений в гонке вооружений. Его последствия изучаются как пример влияния ядерных технологий на природу и глобальную безопасность.

Уточнения

АН602 (она же «Царь-бомба», а также (ошибочно) РДС-202 и РН202 ) — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956—1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР И. В. Курчатова.

