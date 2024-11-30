Потерянный компаньон Солнца и миллиарды тайн на границе космоса

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

На окраине Солнечной системы, за пределами Нептуна, располагается странная сферическая масса из обломков льда и камня — облако Оорта. Эта область, расположенная на самом краю гравитационного влияния Солнца, остаётся загадкой для астрономов.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вспышки на солнце

Существующие научные модели формирования Солнечной системы не могут полностью объяснить происхождение и структуру облака.

Некоторые исследователи считают, что в процессе формирования Солнечной системы рядом с Солнцем мог существовать "потерянный близнец" — звезда, которая играла важную роль в сборе межзвёздных объектов.

Теория гласит, что гравитация этой двойной системы притягивала множество частиц, заполняя внешние пределы облака Оорта. Позже орбиты этих звёзд могли нарушиться из-за взаимодействия с третьей звездой, что привело к их разделению.

Облако Оорта представляет собой сферическую структуру, состоящую из миллиардов объектов, в том числе комет, которые иногда проникают во внутренние области Солнечной системы. Его форма и содержание остаются загадкой.

Предполагается, что там могут существовать крупные тела, такие как гипотетическая Планета 9 — объект массой, примерно в 10 раз превышающей Землю. Однако её обнаружение ещё впереди.

По мнению учёных, дальнейшие наблюдения, такие как исследование с помощью Большого обзорного телескопа (LSST), могут пролить свет на состав и происхождение облака Оорта. Если там обнаружатся крупные объекты, это станет подтверждением того, что Солнце когда-то могло быть частью двойной системы.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

