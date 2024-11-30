В будущем Сахара станет цветущим оазисом

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Много тысячелетий назад территория современной Сахары была вовсе не пустыней, а зелёным и процветающим регионом. После завершения последнего ледникового периода, около 11 000-5 000 лет назад, в Северной Африке произошли масштабные климатические изменения. Увеличение осадков превратило сухие земли в озёра, а на песках появились травы и кустарники.

Фото: commons.wikimedia.org by Fritz Rudolf Loewa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тропики

Этот период известен как "Зелёная Сахара" или "Африканский влажный период". На обширной территории, которая сейчас кажется бесплодной, когда-то обитали бегемоты, антилопы, слоны и даже предки современных домашних животных. Люди, проживавшие там, освоили земледелие, приручили скот и создали ранние примеры символического искусства.

Такие изменения связаны с особенностями орбитального вращения Земли, которое меняется каждые 23 000 лет. В результате вариаций угла наклона оси происходило усиление африканского муссона, что способствовало превращению пустыни в плодородные земли.

Однако современный климатический кризис, вызванный деятельностью человека, затрудняет прогнозы о том, повторится ли это явление в будущем. Даже если человечество полностью прекратит выбросы парниковых газов, их накопленный эффект останется значительным.

Геологические данные подтверждают, что "Зелёная Сахара" появлялась не раз за последние миллионы лет, включая периоды, когда уровень углекислого газа был выше современного. Учёные предполагают, что подобное событие возможно через 10 000 лет, но на его вероятность повлияет антропогенный фактор.

Другие гипотезы включают искусственное озеленение, например, строительство крупных солнечных и ветряных станций, способных увеличить осадки. Пока эти проекты остаются теоретическими, судьба Сахары зависит от глобальных климатических процессов.

Уточнения

Саха́ра (араб. الصحراء الكبرى‎, Эс-Сахра-ль-Кубра; бербер. ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ, Tiniri; исп. Sáhara, фр. Sahara) — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади.

