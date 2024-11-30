Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие деревья и кустарники могут стать агрессорами в вашем саду и что с этим делать
Диетолог Поляков о пользе льняной каши при гастрите
МИД: Россия не будет вводить визы для стран Средней Азии
В эти блюда стоит добавить консервированный горошек, они получатся намного вкуснее
Почему мисок и стикеров недостаточно для dog-friendly концепции
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Потерянный компаньон Солнца и миллиарды тайн на границе космоса
Почему установка мощного аккумулятора не всегда оправдана
Как сделать руки огромными за 4 недели? Мощная стратегия

В будущем Сахара станет цветущим оазисом

2:07
Наука

Много тысячелетий назад территория современной Сахары была вовсе не пустыней, а зелёным и процветающим регионом. После завершения последнего ледникового периода, около 11 000-5 000 лет назад, в Северной Африке произошли масштабные климатические изменения. Увеличение осадков превратило сухие земли в озёра, а на песках появились травы и кустарники.

Тропики
Фото: commons.wikimedia.org by Fritz Rudolf Loewa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тропики

Этот период известен как "Зелёная Сахара" или "Африканский влажный период". На обширной территории, которая сейчас кажется бесплодной, когда-то обитали бегемоты, антилопы, слоны и даже предки современных домашних животных. Люди, проживавшие там, освоили земледелие, приручили скот и создали ранние примеры символического искусства.

Такие изменения связаны с особенностями орбитального вращения Земли, которое меняется каждые 23 000 лет. В результате вариаций угла наклона оси происходило усиление африканского муссона, что способствовало превращению пустыни в плодородные земли.

Однако современный климатический кризис, вызванный деятельностью человека, затрудняет прогнозы о том, повторится ли это явление в будущем. Даже если человечество полностью прекратит выбросы парниковых газов, их накопленный эффект останется значительным.

Геологические данные подтверждают, что "Зелёная Сахара" появлялась не раз за последние миллионы лет, включая периоды, когда уровень углекислого газа был выше современного. Учёные предполагают, что подобное событие возможно через 10 000 лет, но на его вероятность повлияет антропогенный фактор.

Другие гипотезы включают искусственное озеленение, например, строительство крупных солнечных и ветряных станций, способных увеличить осадки. Пока эти проекты остаются теоретическими, судьба Сахары зависит от глобальных климатических процессов.

 

Уточнения

Саха́ра (араб. الصحراء الكبرى‎, Эс-Сахра-ль-Кубра; бербер. ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ, Tiniri; исп. Sáhara, фр. Sahara) — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Садоводство, цветоводство
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов Аудио 
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Наука и техника
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете Аудио 
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Шоу-бизнес
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Последние материалы
Почему мисок и стикеров недостаточно для dog-friendly концепции
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Потерянный компаньон Солнца и миллиарды тайн на границе космоса
Как сделать руки огромными за 4 недели? Мощная стратегия
Почему установка мощного аккумулятора не всегда оправдана
Цифра выросла уже в три раза! Сколько зарабатывают казахстанские айтишники
Почему кошка кусается? Расшифровка кошачьего языка
Штрафы за превышение скорости и несоблюдение знаков увеличат вдвое
В будущем Сахара станет цветущим оазисом
Новый хит на празднике: чипсы из апельсинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.