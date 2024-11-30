Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Поляков о пользе льняной каши при гастрите
МИД: Россия не будет вводить визы для стран Средней Азии
В эти блюда стоит добавить консервированный горошек, они получатся намного вкуснее
Почему мисок и стикеров недостаточно для dog-friendly концепции
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Потерянный компаньон Солнца и миллиарды тайн на границе космоса
Как сделать руки огромными за 4 недели? Мощная стратегия
Почему установка мощного аккумулятора не всегда оправдана
Цифра выросла уже в три раза! Сколько зарабатывают казахстанские айтишники

Почему ваш друг не толстеет, хотя ест больше вас

Наука

Удержание веса без значительных усилий обусловлено множеством факторов, включая генетику, поведение и особенности организма. Ученые отмечают, что восприятие играет ключевую роль: люди, кажущиеся способными есть всё подряд без последствий, часто бессознательно регулируют количество потребляемых калорий.

Бутерброд
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутерброд

Например, они могут компенсировать плотный обед более лёгкими приемами пищи в течение дня.

Активность, не обязательно связанная с тренировками, также способствует поддержанию формы. Постоянное движение — от ходьбы до энергичного общения — увеличивает расход энергии. Организм адаптируется к такой активности, увеличивая количество и эффективность митохондрий в мышечных клетках, что усиливает сжигание калорий.

Генетические особенности влияют на склонность к набору веса, но не являются решающим фактором. Исследования показывают, что у людей с низким индексом массы тела меньше генов, связанных с ожирением. Однако наличие этих генов не всегда приводит к набору веса, так как другие факторы, включая поведение, могут компенсировать их влияние.

Роль системы регуляции аппетита также значительна. У одних людей она более чувствительна, что позволяет организму быстрее сигнализировать о насыщении и регулировать энергетический баланс. Гормон лептин, влияющий на аппетит, помогает удерживать вес, контролируя длительное потребление пищи.

Вопрос контроля веса остаётся сложным и многогранным. Ни генетика, ни самодисциплина не могут полностью объяснить эту способность. Однако осознание факторов, влияющих на метаболизм и аппетит, может помочь лучше понять природу этих процессов.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В какое время суток тренировки приносят больше пользы?
Новости спорта
В какое время суток тренировки приносят больше пользы? Аудио 
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Последние материалы
Почему мисок и стикеров недостаточно для dog-friendly концепции
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Потерянный компаньон Солнца и миллиарды тайн на границе космоса
Как сделать руки огромными за 4 недели? Мощная стратегия
Почему установка мощного аккумулятора не всегда оправдана
Цифра выросла уже в три раза! Сколько зарабатывают казахстанские айтишники
Почему кошка кусается? Расшифровка кошачьего языка
Штрафы за превышение скорости и несоблюдение знаков увеличат вдвое
В будущем Сахара станет цветущим оазисом
Новый хит на празднике: чипсы из апельсинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.