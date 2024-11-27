Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить необычный сэндвич с грибами и омлетом
В Госдуме предложили россиянам жить на 80 тысяч рублей в месяц, чтобы избавиться от мигрантов
Обязательные предметы, которые необходимо положить в аптечку перед путешествием
Ошибки при эксплуатации авто с МКПП, которые могут дорого обойтись
Разогрев в микроволновке: что не стоит класть в печь
Психолог назвала способы для возвращения новогоднего настроения
Вирц повторил результат Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет
Почему кошки сбрасывают вещи со стола? Ответ вас удивит
Почему нельзя оставлять детей и животных в машине зимой

Блондинки или брюнетки? Учёные выяснили, у кого самый высокий IQ

1:02
Наука

Ученые Бостонского Университета выяснили, что блондинки, не смотря на стереотипы, оказались с самым высоким уровнем IQ среди женщин.

Деловая женщина
Фото: freepik.com by mego-studio, PDM
Деловая женщина

В их эксперименте приняли участие почти три тысячи женщин. Обладательницы светлых волос продемонстрировали самые высокие средние значения коэффициента IQ — 103,2 балла.

На втором месте — дамы с русыми волосами (в среднем 102,7 IQ), а на третьем — рыжеволосые (101,2 IQ).

Самый плохой результат у брюнеток — 100,5 балла.

Такой же эксперимент среди мужчин показал, что наиболее умными являются шатены (105,4 IQ) и блондины (104,3 IQ). Мужчины с рыжими и черными волосами набрали 100,6 и 98,7 баллов соответственно, пишет ResearchGate.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Еда и рецепты
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления Аудио 
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Новости спорта
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку Аудио 
Тихонов отреагировал на лишение биатлониста Устюгова олимпийских медалей
Новости спорта
Тихонов отреагировал на лишение биатлониста Устюгова олимпийских медалей Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Сводка с фронта: взятие Курахово — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК Искандер и Гром Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Разогрев в микроволновке: что не стоит класть в печь
Психолог назвала способы для возвращения новогоднего настроения
Вирц повторил результат Месси по числу голов в еврокубках в возрасте до 22 лет
Почему кошки сбрасывают вещи со стола? Ответ вас удивит
Почему нельзя оставлять детей и животных в машине зимой
Может ли собака понимать слова? Научное исследование
Эта культура обогатит землю и избавит от сорняков
Ученые выявили связь склонности к алкоголизму и длины пальцев
Цифры растут! Раскрыт заработок российских водителей
Как избежать боли в спине во время вождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.