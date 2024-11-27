Блондинки или брюнетки? Учёные выяснили, у кого самый высокий IQ

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Бостонского Университета выяснили, что блондинки, не смотря на стереотипы, оказались с самым высоким уровнем IQ среди женщин.

Фото: freepik.com by mego-studio, PDM Деловая женщина

В их эксперименте приняли участие почти три тысячи женщин. Обладательницы светлых волос продемонстрировали самые высокие средние значения коэффициента IQ — 103,2 балла.

На втором месте — дамы с русыми волосами (в среднем 102,7 IQ), а на третьем — рыжеволосые (101,2 IQ).

Самый плохой результат у брюнеток — 100,5 балла.

Такой же эксперимент среди мужчин показал, что наиболее умными являются шатены (105,4 IQ) и блондины (104,3 IQ). Мужчины с рыжими и черными волосами набрали 100,6 и 98,7 баллов соответственно, пишет ResearchGate.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «айкью») — количественная оценка уровня интеллекта человека.

