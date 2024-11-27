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NASA и SpaceX отправят дрон для изучения спутника Сатурна

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Наука

SpaceX совместно с NASA планируют запустить миссию Dragonfly для исследования спутника Сатурна — Титана.

Дрон Dragonfly
Фото: NASA by John Hopkins, PDM
Дрон Dragonfly

В июле 2028 года ракета Falcon Heavy отправит винтокрылый летательный аппарат Dragonfly, который прибудет на Титан в 2034 году. Его ключевая цель — оценить возможность существования жизни на этом небесном теле. Аппарат займется поиском сложных органических молекул, изучением поверхности, атмосферы и углеводородных резервуаров спутника. Посадка запланирована в районе Шангри-Ла, который характеризуется обширными равнинами с высокими дюнами из углеводородов, сообщает Naked Science.

Эта миссия не только предоставит уникальные данные о Титане, но и расширит понимание условий, способных поддерживать жизнь за пределами Земли.

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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