NASA и SpaceX отправят дрон для изучения спутника Сатурна

SpaceX совместно с NASA планируют запустить миссию Dragonfly для исследования спутника Сатурна — Титана.
В июле 2028 года ракета Falcon Heavy отправит винтокрылый летательный аппарат Dragonfly, который прибудет на Титан в 2034 году. Его ключевая цель — оценить возможность существования жизни на этом небесном теле. Аппарат займется поиском сложных органических молекул, изучением поверхности, атмосферы и углеводородных резервуаров спутника. Посадка запланирована в районе Шангри-Ла, который характеризуется обширными равнинами с высокими дюнами из углеводородов, сообщает Naked Science.
Эта миссия не только предоставит уникальные данные о Титане, но и расширит понимание условий, способных поддерживать жизнь за пределами Земли.
Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно – «Корпорация технологий освоения космоса», Спейс-Икс) — американская компания, производитель космической техники.
Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.
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