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Исследование Луны подтвердило существование твёрдого ядра, похожего на земное

1:34
Наука

Исследование, опубликованное в мае 2023 года, предложило новые данные о внутреннем строении Луны, подтвердив существование твёрдого ядра, схожего по плотности с железом.

Полнолуние
Фото: flickr.com by halfrain, CC BY-SA 2.0
Полнолуние

Это открытие ставит под сомнение старые теории о её магнитном поле и позволяет глубже понять историю спутника Земли.

Под руководством Артура Брио из Французского национального центра научных исследований, команда использовала данные с различных космических миссий и экспериментов по лазерному зондированию Луны.

Это позволило построить подробную модель внутреннего строения Луны, исследуя её деформацию, расстояние до Земли и плотность.

Модели, которые наилучшим образом соответствуют наблюдениям, описывают активное перемешивание в мантии Луны, что объясняет присутствие некоторых элементов в вулканических регионах.

Результаты показали, что лунное ядро похоже на земное: внешнее жидкое и твёрдое внутреннее ядро.

Размеры этих слоёв составляют 362 и 258 километров соответственно. Плотность внутреннего ядра близка к плотности железа, составляя 7822 кг/м³.

Эти данные подтверждают, что Луна, как и Земля, имеет сложное магнитное и геологическое строение, а также дают дополнительные объяснения ослаблению магнитного поля Луны, которое исчезло около 3,2 миллиарда лет назад.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. появилась около 4,5 млрд лет назад, немного позже Земли. Наиболее популярна гипотеза о том, что Луна сформировалась из осколков, оставшихся после «Гигантского столкновения» Земли и Тейи — планеты, схожей по размерам с Марсом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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