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Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

1:52
Наука

Во время движения по поверхности Марса марсоход Curiosity случайно обнаружил нечто необычное.

Марсоход использует свою роботизированную руку для сбора образцов
Фото: NASA is licensed under public domain
Марсоход использует свою роботизированную руку для сбора образцов

В мае 2024 года, раздавив один из ничем не примечательных камней в канале Гедиз-Валлис, он обнажил ярко-жёлтые кристаллы чистой серы. Это первое в истории открытие элементарной серы на Красной планете, ранее известной только в форме сульфатов.

Геолог НАСА сравнил это открытие с нахождением оазиса в пустыне: сера не должна была там находиться.

На Земле сульфаты образуются, когда сера вступает в реакцию с другими минералами в воде. Но чистая сера появляется лишь при очень специфических условиях, которые, по современным представлениям, не могли существовать в этом регионе Марса.

Это открытие даёт понять, что мы ещё многое не знаем о геологической истории планеты.

Сера — важный элемент для жизни, входящий в состав аминокислот, необходимых для синтеза белков.

Несмотря на то, что доказательств существования жизни на Марсе пока нет, находки вроде этой подчеркивают, что планета в прошлом могла быть обитаемой.

Долина Гедиз — это древний марсианский водный путь, на скалах которого сохранились следы реки, высохшей миллиарды лет назад.

Здесь Curiosity продолжает свои исследования, анализируя образцы пород, чтобы лучше понять прошлое Красной планеты. Открытие серы стало возможным благодаря случайности — марсоход выбрал маршрут, где ему удалось перевернуть нужный камень.

Следующий шаг учёных — выяснить, как в условиях Марса могли образоваться такие залежи серы.

Это потребует моделирования геологической истории планеты, а Curiosity продолжит двигаться вперёд, собирая новые данные.

Уточнения

«Кьюрио́сити» (англ. Curiosity, МФА: [ˌkjʊərɪˈɒsɪti] — любопытство, любознательность) — марсоход третьего поколения, разработанный для исследования кратера Гейла на Марсе в рамках миссии НАСА «Марсианская научная лаборатория» (Mars Science Laboratory, сокр. MSL). По состоянию на 7 октября 2023 года марсоход преодолел 31,05 км.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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