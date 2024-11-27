Марсианская загадка: как формировались спутники Красной планеты

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Марс и Земля — единственные каменистые планеты в Солнечной системе, у которых есть спутники.

Фото: NASA by InSight, PDM Марс

Луна нашей планеты, как известно, образовалась в результате столкновения Земли с протопланетой Тейей, но происхождение марсианских спутников Фобоса и Деймоса до сих пор остаётся загадкой.

Традиционные теории предполагают два сценария. Первая — спутники могли быть астероидами, захваченными Марсом на раннем этапе его истории.

Однако круговые орбиты Деймоса и Фобоса не соответствуют этой гипотезе: захваченные тела обычно движутся по эллиптическим траекториям.

Кроме того, захват двух астероидов сразу представляется маловероятным из-за слабой гравитации Марса.

Вторая модель предполагает, что спутники могли сформироваться из обломков, образовавшихся после столкновения Марса с крупным объектом.

Такой сценарий объясняет круговые орбиты, но не положение Деймоса, находящегося слишком далеко для типичного кольца обломков.

Недавно предложенная гипотеза предлагает компромисс. Учёные предполагают, что крупный астероид мог пролететь близко к Марсу, и приливные силы планеты разорвали его на фрагменты.

Часть обломков со временем сформировала круговые орбиты, создавая Фобос и Деймос. Эта модель объясняет их положение и происхождение.

Чтобы подтвердить теорию, необходимы данные с поверхности спутников. Эту задачу выполнит миссия Mars Moons eXploration (MMX), которая стартует в 2026 году.

Она изучит оба спутника и доставит образцы с Фобоса на Землю. Это позволит раскрыть тайны происхождения этих спутников Марса.

Уточнения

Де́ймос (греч. Δείμος «ужас») — один из двух спутников Марса (наряду с Фобосом). Был открыт американским астрономом Асафом Холлом в 1877 году и назван им в честь древнегреческого бога ужаса Деймоса, сына бога войны Ареса.



Фо́бос (др.-греч. φόβος «страх») — один из двух спутников Марса (наряду с Деймосом), спутник был открыт американским астрономом Асафом Холлом в 1877 году и назван в честь древнегреческого бога Фобоса (переводится как «Страх»), сына бога войны Ареса.



