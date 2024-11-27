Секрет акустики древних рисунков: открытие учёных

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Исследователи из Хельсинкского университета обнаружили, что скалы с древними рисунками в Финляндии обладают уникальными акустическими свойствами.

Фото: Музей-заповедник "Томская писаница" is licensed under public domain Секрет акустики древних рисунков

Эти гладкие вертикальные поверхности, на которых изображены лоси, люди и лодки, не только служили холстом для доисторических художников, но и эффективно отражали звуки, создавая эхо, которое могло усиливать голос или звуки инструментов.

Это исследование, раскрывает сенсорные аспекты древней среды.

Наскальные рисунки, созданные между 5000 и 1500 годами до нашей эры, расположены на скалах, возвышающихся над озёрами. Их акустические свойства особенно проявляются, когда уровень воды в озёрах остаётся стабильным.

Гладкие каменные поверхности формируют отчётливое эхо, создающее иллюзию "звуковых зеркал". В отличие от этого, более неровные скалы или песчаные берега не дают такого эффекта.

Акустические замеры проводились с использованием специального записывающего плота или с поверхности замёрзшего озера.

Результаты показывают, что древние охотники-собиратели, приближаясь к этим местам по воде, попадали в уникальную звуковую среду, где их звуки становились вдвое громче.

"Люди могли ощущать, как изображения лосей будто бы 'говорят', а человеческие фигуры отвечают голосами, похожими на их собственный", -отмечает Риитта Райнио, археолог.

Созданная на основе данных реконструкция дополнила аудиодемонстрации визуальными образами, воссоздавая атмосферу пятитысячелетней давности.

Исследование подчёркивает, что эхо могло способствовать восприятию связи с физическим миром или чем-то большим, чем человек. Это могло быть причиной создания рисунков и проведения обрядов в таких местах.

Результаты работы дают представление о значении звука в древних культурах.

Уточнения

Аку́стика (от греч. ἀκούω (аку́о) — слышу) — в узком смысле слова — учение о звуке, то есть о волнах плотности в газах, жидкостях и в твёрдых телах, слышимых человеческим ухом (диапазон от 16 Гц до 20 кГц), их взаимодействия с веществом и применение полученных знаний для решения широкого круга инженерных проблем.

