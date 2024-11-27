Исследователи из Хельсинкского университета обнаружили, что скалы с древними рисунками в Финляндии обладают уникальными акустическими свойствами.
Эти гладкие вертикальные поверхности, на которых изображены лоси, люди и лодки, не только служили холстом для доисторических художников, но и эффективно отражали звуки, создавая эхо, которое могло усиливать голос или звуки инструментов.
Это исследование, раскрывает сенсорные аспекты древней среды.
Наскальные рисунки, созданные между 5000 и 1500 годами до нашей эры, расположены на скалах, возвышающихся над озёрами. Их акустические свойства особенно проявляются, когда уровень воды в озёрах остаётся стабильным.
Гладкие каменные поверхности формируют отчётливое эхо, создающее иллюзию "звуковых зеркал". В отличие от этого, более неровные скалы или песчаные берега не дают такого эффекта.
Акустические замеры проводились с использованием специального записывающего плота или с поверхности замёрзшего озера.
Результаты показывают, что древние охотники-собиратели, приближаясь к этим местам по воде, попадали в уникальную звуковую среду, где их звуки становились вдвое громче.
"Люди могли ощущать, как изображения лосей будто бы 'говорят', а человеческие фигуры отвечают голосами, похожими на их собственный", -отмечает Риитта Райнио, археолог.
Созданная на основе данных реконструкция дополнила аудиодемонстрации визуальными образами, воссоздавая атмосферу пятитысячелетней давности.
Исследование подчёркивает, что эхо могло способствовать восприятию связи с физическим миром или чем-то большим, чем человек. Это могло быть причиной создания рисунков и проведения обрядов в таких местах.
Результаты работы дают представление о значении звука в древних культурах.
Аку́стика (от греч. ἀκούω (аку́о) — слышу) — в узком смысле слова — учение о звуке, то есть о волнах плотности в газах, жидкостях и в твёрдых телах, слышимых человеческим ухом (диапазон от 16 Гц до 20 кГц), их взаимодействия с веществом и применение полученных знаний для решения широкого круга инженерных проблем.
Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.