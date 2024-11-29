Голубой закат на Марсе и другие необычные солнечные явления на других планетах

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Закаты на других планетах Солнечной системы имеют уникальные особенности, связанные с составом атмосферы каждой планеты и свойствами рассеивания солнечного света. Например, на Марсе закат сопровождается голубым свечением, на Уране — от голубого к бирюзовому, а на Титане — от желтого к оранжевому и коричневому.

Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Море

Эти изменения обусловлены различиями в атмосферах планет и спутников.

На Земле закаты окрашиваются в теплые оттенки красного и оранжевого из-за того, как молекулы газов рассеивают солнечный свет. Этот процесс называется Рэлеевским рассеянием, при котором более короткие волны синего и фиолетового света рассеиваются сильнее, а более длинные волны, такие как красный, проходят дальше и доходят до нашего зрения.

На других планетах с газовыми атмосферами этот процесс аналогичен, но с небольшими отличиями. Например, на Уране в атмосфере преобладают газы, такие как водород, гелий и метан, которые рассеивают более короткие волны синего и зеленого света, создавая яркое голубое небо.

Однако на Марсе ситуация иная. Атмосфера этой планеты значительно тоньше и состоит в основном из пыли, что ведет к иному типу рассеивания света. Пыль на Марсе рассеивает свет в основном в одном направлении, что делает синий свет более интенсивным и создаёт эффект голубого заката.

Таким образом, особенности закатов на других планетах можно объяснить составом их атмосферы. Без четкого представления о составе атмосферы невозможно точно предсказать, как будет выглядеть закат на той или иной планете. Солнечные закаты — это уникальная особенность планет с газовыми атмосферами.

Уточнения

Зака́т — заход за линию горизонта (солнца, небесного светила); время такого захода

