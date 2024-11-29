Что скрывается за невозможностью достичь коллективного иммунитета

Коллективный иммунитет — это состояние, при котором достаточное количество людей в популяции обладает иммунитетом к заболеванию, что приводит к его прекращению распространения.

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Идея о коллективном иммунитете возникла в 1923 году, когда ученые заметили, как стадо животных может развить иммунитет даже при отсутствии вакцинации у каждого его члена. Главный способ его достижения — массовая вакцинация.

Однако добиться коллективного иммунитета непросто, особенно когда речь идет о COVID-19. Важным параметром является коэффициент R0, который показывает, сколько людей может заразить один инфицированный.

Для кори этот показатель равен 15, для COVID-19 — примерно 3. Для успешного достижения коллективного иммунитета с учетом R0 COVID-19 необходимо, чтобы две трети населения были вакцинированы.

Вакцинация — это самый надежный способ достижения коллективного иммунитета, и это подтверждают примеры искоренения таких заболеваний, как оспа и полиомиелит. Однако возможен и другой путь — естественная инфекция, при которой люди, переболевшие, приобретают иммунитет.

Этот метод, однако, связан с большими рисками и долгими сроками. Для COVID-19, по данным исследований, естественный коллективный иммунитет почти невозможен без массовых случаев заболевания и жертв.

Ключевая проблема заключается в том, что для достижения коллективного иммунитета через естественное заражение потребуется огромное количество новых случаев болезни и смертей. На практике это привело бы к значительному ущербу и потерям.

Более того, даже после перенесенной инфекции иммунитет может ослабевать, что делает этот путь еще более неэффективным.

Таким образом, хотя идея коллективного иммунитета привлекала внимание в контексте COVID-19, для его достижения необходимы строгие меры вакцинации и регулярные ревакцинации. Без этого долгосрочный иммунитет вряд ли будет обеспечен, и пандемия продолжится.

Уточнения

Коллекти́вный иммуните́т (также популяционный иммунитет, стадный иммунитет, иммунитет населения) — понятие эпидемиологии, эффект сопротивления распространению инфекции в некоторой популяции, значительная часть членов которой имеет к данной инфекции личный иммунитет.

