Как мы можем сами привести к своему вымиранию

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования показывают, что человечество может быть на пороге угрозы вымирания, но некоторые из причин этого могут исходить от нас самих.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смерч

Эксперты в области экзистенциальных рисков изучают различные катастрофы, которые могут привести к глобальной гибели или значительному сокращению населения, такие как ядерная война, пандемии или искусственный интеллект. Однако существует мнение, что в большинстве случаев угрозы исходят из человеческих действий и общественных структур.

Одним из наибольших рисков является ядерная война, последствия которой могут быть катастрофическими, несмотря на малую вероятность полного уничтожения человечества.

Более вероятно, что она приведет к значительным потерям и долгосрочной нестабильности, в том числе ядерной зиме, когда на Земле наступят низкие температуры и ограниченная доступность пищи. Пандемии также могут стать серьезной угрозой, особенно если биотехнологии будут использованы для создания смертоносных патогенов.

Изменение климата представляет собой "мультипликатор экзистенциальных рисков", усугубляя другие угрозы и провоцируя конфликты, политическую нестабильность и ухудшение жизни на Земле. Это также может спровоцировать возникновение глобальных войн, такие как ядерные, в условиях нехватки ресурсов.

Тем не менее, многие исследователи утверждают, что большинство рисков, угрожающих вымиранием человечества, имеют человеческие корни. Стремление к бесконечному экономическому росту, эксплуатация природных ресурсов и социальные конфликты лишь увеличивают нашу уязвимость к этим угрозам.

Основной вывод: мы не только сталкиваемся с угрозами, но и играем активную роль в их возникновении, что делает возможным уменьшение рисков через международное сотрудничество, внимание к устойчивому развитию и улучшение общественных систем.

Уточнения

Вымирание — явление в биологии и экологии, заключающееся в исчезновении (смерти) всех представителей определённого биологического вида или таксона.

