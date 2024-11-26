Необычные находки в Испанской пещере: что собирали неандертальцы

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

В пещере на севере Испании обнаружены свидетельства того, что неандертальцы, возможно, коллекционировали предметы ради удовольствия.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_age_by_Vasnetsov_01.jpg by Виктор Васнецов Необычные находки в пещере: что собирали неандертальцы

Археологи нашли 15 окаменелостей морских обитателей возрастом от 40 000 до 55 000 лет, включая останки вымерших улиток и моллюсков. Эти находки, скорее всего, были собраны из местных пород, сформировавшихся в конце мелового периода.

Неандертальцы не использовали окаменелости как инструменты или украшения, за исключением одной, которая могла служить молотом.

Исследователи предполагают, что они могли собирать их по эстетическим или символическим причинам, а также в рамках социальных ритуалов, например, для дарения. Интересно, что дети неандертальцев тоже могли участвовать в сборе.

Авторы публикации, рассматривают эти действия как свидетельство того, что абстрактное мышление и стремление к коллекционированию существовали задолго до появления современных людей.

Они даже упоминают более древние примеры: красноватый камень из Южной Африки возрастом около 3 миллионов лет и гравированную раковину мидии, связанную с Homo erectus.

Этот феномен указывает на глубокие корни человеческого стремления к накоплению и коллекционированию, которое, вероятно, развивалось на протяжении всей эволюции.

Уточнения

Коллекциони́рование (от лат. collectio «собирание, сбор») — деятельность, в основе которой лежит собирание коллекции, то есть систематизированное собирание и изучение каких-либо объектов (как правило, однородных или объединённых общностью темы). Это могут быть объекты природы (насекомые, минералы, раковины моллюсков, растения, животные).

