Необычные находки в Испанской пещере: что собирали неандертальцы

В пещере на севере Испании обнаружены свидетельства того, что неандертальцы, возможно, коллекционировали предметы ради удовольствия.
Археологи нашли 15 окаменелостей морских обитателей возрастом от 40 000 до 55 000 лет, включая останки вымерших улиток и моллюсков. Эти находки, скорее всего, были собраны из местных пород, сформировавшихся в конце мелового периода.
Неандертальцы не использовали окаменелости как инструменты или украшения, за исключением одной, которая могла служить молотом.
Исследователи предполагают, что они могли собирать их по эстетическим или символическим причинам, а также в рамках социальных ритуалов, например, для дарения. Интересно, что дети неандертальцев тоже могли участвовать в сборе.
Авторы публикации, рассматривают эти действия как свидетельство того, что абстрактное мышление и стремление к коллекционированию существовали задолго до появления современных людей.
Они даже упоминают более древние примеры: красноватый камень из Южной Африки возрастом около 3 миллионов лет и гравированную раковину мидии, связанную с Homo erectus.
Этот феномен указывает на глубокие корни человеческого стремления к накоплению и коллекционированию, которое, вероятно, развивалось на протяжении всей эволюции.
Коллекциони́рование (от лат. collectio «собирание, сбор») — деятельность, в основе которой лежит собирание коллекции, то есть систематизированное собирание и изучение каких-либо объектов (как правило, однородных или объединённых общностью темы). Это могут быть объекты природы (насекомые, минералы, раковины моллюсков, растения, животные).
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