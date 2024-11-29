Секреты египетской мумификации, которые восхищают учёных до сих пор

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Мумификация — это процесс сохранения тела умершего с целью предотвращения его разложения. В древности этот обряд был широко распространён, особенно в Египте, где он приобрёл особое религиозное значение.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мумия

Считалось, что сохранённое тело помогает душе обрести вечную жизнь. Мумификация выполнялась опытными специалистами, называемыми бальзамировщиками, и имела различные уровни сложности.

Процесс обычно включал в себя удаление внутренних органов и влаги из тела, а также использование натуральных консервантов, таких как смола. В Древнем Египте наиболее сложный метод включал удаление мозга, а затем тела подвергались тщательному бальзамированию с использованием ароматных специй.

После этого мумии завертывались в полотно и помещались в деревянные саркофаги.

Хотя мумификация в Египте была доступна только элите, в других культурах, таких как Чинчорро в Южной Америке, этот процесс применялся ко всем слоям общества, включая детей и даже зародышей. В некоторых местах мумификация происходила естественным путём благодаря особым условиям, например, сухому климату или холоду, как в случае с ледяным человеком Эци.

Сегодня мумификация как искусство утрачено, но её следы можно увидеть в современных методах бальзамирования, которые используются для сохранения тел умерших.

Уточнения

Мумифика́ция (от фр. momification — «превращение в мумию») — процесс создания мумии из тела умершего человека (или животного).

