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Учёные воскресили микробов, погребённых 100 миллионов лет назад

1:46
Наука

Микробные клетки, погребённые 101,5 миллиона лет назад, были возвращены к жизни благодаря исследовательской работе японских учёных. Эти клетки были извлечены из океанских отложений, которые находились на глубине 100 метров под дном Южно-Тихоокеанского круговорота — региона с ограниченным количеством питательных веществ и кислорода.

Морское дно
Фото: nps.gov by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морское дно

Целью исследования было выяснить, возможно ли существование жизни в таких экстремальных условиях и как долго микробы могут поддерживать свою жизнедеятельность при отсутствии пищи.

Исследователи, взявшие образцы ещё в 2013 году, обнаружили, что более 99% клеток из отложений, возраст которых составляет более 100 миллионов лет, остались жизнеспособными. При добавлении необходимых питательных веществ и кислорода эти микроорганизмы активировались, и многие начали быстро поглощать азот и углерод.

Через 68 дней их количество увеличилось в четыре раза. Это открытие подтверждает удивительную устойчивость микробов к экстремальным условиям и открывает новые горизонты в изучении древней жизни.

Одним из ключевых моментов стало то, что клетки долгое время оставались без заметной активности, но после получения нужных элементов, они снова начали функционировать.

Исследователи подчёркивают, что такие микробы могли выжить благодаря своей способности к низкому метаболизму, что позволило им сохраняться в течение миллионов лет. Эти организмы, скорее всего, были аэробными бактериями, которые использовали минимальное количество кислорода, доступного в их окружении.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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