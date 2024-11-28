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Гробница Клеопатры никогда не будет найдена, но вот что открыли ученые

1:54
Наука

Гробница Клеопатры, последней царицы Египта, до сих пор является предметом множества археологических споров и поисков. Местоположение её захоронения остаётся загадкой более 2000 лет.

EsnaTempleFacade
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EsnaTempleFacade2.jpg by Roland Unger
EsnaTempleFacade

Клеопатра, которая покончила с собой в 30 году до нашей эры, была похоронена, согласно древним источникам, вместе с Марком Антонием в большом мавзолее. В последние годы усилия археологов сосредоточены на месте, называемом Тапосирис-Магна, расположенном в 50 км от Александрии. Здесь были найдены археологические следы, связанные с эпохой Клеопатры, включая монеты с её изображением.

Однако многие эксперты сомневаются, что гробница Клеопатры находится именно здесь. По мнению нескольких учёных, существует большая вероятность того, что её захоронение было в Александрии, возможно, даже под водой, поскольку из-за береговой эрозии и естественных катастроф многие части города, включая дворец Клеопатры, оказались затоплены.

Вероятность, что гробница сохранилась и её удастся найти, оценивается как низкая. Некоторые исследователи утверждают, что она была разрушена или погребена под современным строением. Примечательно, что среди других гробниц правителей династии Птолемеев, связанных с Александром Македонским, также не была найдена ни одна, включая могилу самого Александра.

Тапосирис-Магна остаётся важным археологическим объектом, несмотря на малую вероятность нахождения гробницы Клеопатры именно здесь. Работы в этом районе помогают исследовать не только её возможное захоронение, но и более широкие аспекты древнеегипетской культуры, торговлю, религию и социальные структуры того времени.

Уточнения

Клеопа́тра VII Филопа́тор (др.-греч. Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ, копт. Ⲕⲗⲉⲱⲡⲁⲧⲣⲁ Ⲫⲓⲗⲟⲡⲁⲧⲱⲣ; около 13 января 69 до н. э., Александрия, Эллинистический Египет — не ранее 10 августа 30 до н. э. и не позднее 12 августа 30 до н. э., Александрия, Эллинистический Египет[…]) — последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев (Лагидов).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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