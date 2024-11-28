Как растения превратились в самых умелых хищников планеты

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Плотоядные растения, такие как венерина мухоловка, красят зелёный мир своей удивительной способностью ловить и переваривать животных. Эволюция привела их к необычному способу получения питательных веществ, который позволяет им процветать в почвах с низким содержанием минералов.

Фото: commons.wikimedia.org by Björn S., CC BY-SA 3.0 Венерина мухоловка

Новое исследование показало, как эти растения, изменив свой геном, смогли стать настоящими хищниками.

Исследования, проведенные ботаниками и биологами, демонстрируют три этапа трансформации обычных растений в плотоядные. На первом этапе произошла дупликация генома, что дало растениям возможность перераспределить гены, отвечающие за корни и листья, на новые функции — создание ловушек для добычи.

Этот процесс происходил около 70 миллионов лет назад, когда первые неплотоядные растения начали менять свою структуру.

На втором этапе растения начали использовать живую добычу как источник питательных веществ, что потребовало сокращения функции корней. Гены, отвечающие за корни, стали утрачивать свою роль, а растения развивали ловушки, чтобы поглощать питательные вещества из животных.

Например, у водяницы исчезла полноценная корневая система, и растение использует свои ловушки для получения пищи.

Третий этап в эволюции плотоядных растений привел к совершенствованию ловушек. Гены, ответственные за образование нектара, теперь используются для создания специальных веществ, привлекающих добычу. Эти изменения позволили растениям адаптироваться к своей среде и стать одними из самых умелых охотников на планете.

Плотоядные растения, с их уникальными ловушками и необычным способом получения питательных веществ, представляют собой захватывающий пример того, как эволюция может изменять обычные формы жизни.

Уточнения

Насекомоя́дные расте́ния (используются также термины хи́щные растения и плотоя́дные растения) — собирательное название около 600 видов растений из 19 семейств, которые приспособились к ловле и перевариванию небольших животных, в основном насекомых.

