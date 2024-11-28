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Как два знаменитых алмаза могут изменить наше понимание Земли

1:54
Наука

Недавние исследования раскрыли, что два знаменитых бриллианта, в том числе "Надежда" и "Куллинан", скорее всего, образовались глубоко под землёй, близко к её ядру. Эти камни, как и все алмазы, возникли в недрах планеты, но в отличие от большинства драгоценных камней, они могли быть сформированы в "сверхглубоких" слоях.

Алмаз
Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0
Алмаз

Обычно алмазы появляются на глубине 150-200 километров, в зоне, где кора Земли встречается с более жидким слоем мантии. Однако "Надежда" и "Куллинан" могут иметь более экзотическое происхождение, значительно ниже.

Исследования показывают, что эти драгоценные камни образовались в нижней мантии, где температура и давление значительно выше. Новые данные, представленные на конференции по геохимии Гольдшмидта, подтверждают наличие минерала бриджманита в некоторых алмазах, что является прямым доказательством их происхождения на глубине 660 километров.

Такой минерал не встречается в верхних слоях мантии или коре, что делает обнаружение его в алмазах невероятно важным открытием.

Особенно примечательно, что эти "сверхглубокие" алмазы могут дать ученым ключ к пониманию процессов, происходящих в недрах Земли. Хотя бриллианты "Надежда" и "Куллинан" не были предметом исследования, аналогичные камни, как, например, CLIPPIR, также вероятно, происходят из таких же глубин.

Примечание, что алмаз "Куллинан" был найден в Южной Африке в 1905 году, а "Надежда" имеет более запутанную историю происхождения, также подчеркивает важность дальнейших исследований. Эти камни, как и другие драгоценности, служат напоминанием о том, как природа создает уникальные чудеса на огромных глубинах.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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