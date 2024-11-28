Как электродные импланты восстанавливают зрение

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые провели эксперимент, который может стать шагом к восстановлению зрения с помощью зрительных протезов, имплантируемых в мозг. Исследование показало, что с помощью электрических импульсов, направленных на зрительную кору головного мозга, можно заставить людей видеть буквы, которых на самом деле не существует.

Фото: flickr.com by Zoetnet, CC BY 2.0 Слабовидящий человек идёт с идентификационной тростью

Эти импульсы вызывают фосфены — яркие точки света, которые человек может воспринять, даже если они не существуют в физическом мире.

Для эксперимента использовали несколько электродов, размещенных в зрительной коре, и с их помощью создавали различные формы, которые участники могли увидеть. В процессе стимуляции мозга ученые рисовали буквы, такие как "W", "S" и "Z", и участники смогли точно воспроизвести их на сенсорном экране.

Для зрячих людей такие импланты стали бы инструментом восстановления зрения в случае потери способности различать формы и объекты. Для незрячих людей, потерявших зрение во взрослом возрасте, технология могла бы позволить хотя бы частично восстановить возможность ориентироваться в пространстве и узнавать окружающих людей.

В будущем, с усовершенствованием устройства, ученые надеются достичь более высокой точности в формировании образов, что станет важным достижением в области медицины.

Однако на пути к применению технологии в реальной жизни существуют серьезные проблемы. В частности, необходимы дальнейшие разработки более точных имплантатов и усовершенствование программного обеспечения, которое поможет мозгу правильно воспринимать и обрабатывать зрительную информацию.

Кроме того, перед ученым стоит задача создать такие импланты, которые будут совместимы с мозговой тканью в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

